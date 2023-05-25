الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار.. وتراجع اليورو والإسترليني

الدولار
الدولار

واصلت أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار، في بداية التعاملات اليوم الخميس ونهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار؛ ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي، سجل متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

- سعر صرف اليورو أمام الجنيه


وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية (اليورو) تراجعا ما بين 10 - 8 قروش شراء وبيع في البيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 33.01 جنيه للشراء و33.18 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية 33.11 جنيه للشراء و33.29 جنيه للبيع.. وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.21 جنيه للشراء و33.33 جنيه للبيع. 

- تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني

كما سجل الجنيه الإسترليني، تراجعا ملحوظا ما بين 18 - 22 شراء وبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الإسترليني 37.92 جنيه للشراء و38.16 جنيه للبيع.

 وفي البنك التجاري الدولي، سجل الإسترليني 38.04 جنيه للشراء و38.28 جنيه للبيع، وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الحنيه المصري 38.19 جنيه للشراء و38.32 جنيه للبيع.

عربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، سجل 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع، والدينار الكويتي، سجل 99.39 جنيه للشراء و100.33 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الجنيه المصري تراجع اليورو الاسترلينى صرف الدولار الدولار

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