السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة صفوف النقل فى القاهرة 2023.. وخطوات الاستعلام

طلاب
طلاب

يستطيع طلاب المدارس معرفة درجاتهم في الامتحانات النهائية من خلال رابط نتيجة صفوف النقل فى القاهرة 2023 حيث تم بالفعل اعتماد نتائج طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والصف الأول والثاني الإعدادي في العديد من المحافظات ويمكن الاستعلام عن نتائجهم بشكل إلكتروني من خلال المنصات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة صفوف النقل فى القاهرة 2023

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا) لمعرفة نتائج طلاب الصف الرابع و الخامس والسادس الابتدائي والصف الأول والثاني الإعدادي في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 والتي تم اعتمادها بالفعل في عدد من المحافظات.

ويمكن الاستعلام من خلال إدخال بيانات الطالب كاملة عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال الاتصال بالأرقام الساخنة عبر 5757 من أى هاتف محمول أو عبر الرقم 09000100 من أى رقم أرضي وإدخال بيانات الطالب ورقم جلوسه في الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي.

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كيفية الاستعلام عن درجات طلاب صفوف النقل 2023

خطوات إلكترونية بسيطة يمكن من خلالها معرفة درجات طلاب صفوف النقل خلال الفصل الدراسي الثاني 2022-20223 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي وذلك بإتباع الخطوات التالية :-

  • الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة نتائج الطلاب.
  • تحديد الصف والفصل الدراسي المقيد به الطالب.
  • كتابة بيانات الطالب بدقة.
  • تدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.
  • إدخال رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.
  • الضغط على كلمة استعلم.
  • ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب في الامتحانات النهائية والنسبة المئوية والمجموع الكلي.

يذكر أن امتحانات صفوف النقل والشهادة الأعدادية قد انطلقت في المدارس منذ يوم 11 مايو 2023 واستمرت حتى يوم 26 مايو الجاري وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي.

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موعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات 2023

عقب تفعيل رابط نتيجة صفوف النقل فى القاهرة 2023 زاد البحث عن موعد امتحانات الدبلومات والثانوية العامة حيث تنطلق امتحانات طلاب الدبلومات بأنواعها المختلفة يوم 27 مايو 2023 بينما تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم 11 يونيو2023.

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