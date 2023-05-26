غدًا.. إعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى 2022 /2023 لطلاب سنوات النقل بالقاهرة

تستعد المدارس الابتدائية والإعدادية، في محافظة القاهرة، لإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني 2022 /2023، لطلاب سنوات النقل الابتدائي والإعدادي، غداً السبت، وذلك وفقًا لتعليمات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

وكانت قد أرسلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، خطابا لجميع الإدارات التعليمية بشأن إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني 2022 /2023 لطلاب سنوات النقل الابتدائي والإعدادي.

وأوضح الخطاب الصادر، بأنه سيتم إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني 2022 /2023 رسميًا بالمدارس لطلاب سنوات النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي يوم السبت 27 - 5 - 2023.

جدير بالذكر، أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أعلنت الآن عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثاني الإعدادي.

ويتاح لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي، الاستعلام عن نتيجة نهاية العام الدراسي 2022 /2023، من خلال التليفون الأرضي 09000100، أو التليفون المحمول 5757.

كما تُعلن النتيجة عن طريق المحادثة الآلية في الرابط التالي: https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

وكان قد شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتورة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، الخميس، إطلاق "المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري" بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني وهي: "تكاتف" و"أشوكا" و"مصراوية" و"طيبة"، وبالتعاون مع منظمة "يونيسف"، وذلك بمدرسة صلاح سالم الرسمية لغات التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن هذه المبادرة تأتي للتعظيم من الجهود المتميزة لوزارة التربية والتعليم التي قامت بها من أجل التصدي لظواهر العنف والتنمر والسلوكيات الخاطئة، من خلال دمجها مع جهود ومبادرات منظمات المجتمع المدني؛ لخلق بيئة مدرسية آمنة وداعمة للأطفال، وتعزيز الدمج وقبول الآخر، كما يهدف البرنامج إلى بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والإخصائيين الاجتماعيين في مجال تعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال، وتوعية أولياء الأمور فى مجال التربية الإيجابية، وإتاحة الفرص أمام الطفل المصري لتنمية مهارات الريادة والقيادة والابتكار من خلال برامج "كلنا صناع التغيير الاجتماعي" التي تهدف لغرس قيم الانتماء والاهتمام بالمشاكل المجتمعية والعمل الجماعي والمشاركة الفعالة من أجل تنمية المجتمع المحيط.