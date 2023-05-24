جامعة المنيا الأهلية الجديدة تعلن أسماء الطلاب المقبولين العائدين من السودان

أعلنت كلية الصيدلة بجامعة المنيا الأهلية، أنه قبول ترشيح الطلاب المصريين العائدين من (السودان – أوكرانيا - روسيا).

وعلى الطلاب الآتي أسمائهم تقديم المستندات المطلوبة طبقا للشروط والقواعد المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الأهلية؛ وذلك حتى يتثنى للجامعة استكمال إجراءات القبول بالجامعة، وأن يكون التقديم بمقر جامعة المنيا (الجامعة الأم)؛ وذلك بدء من يوم السبت الموافق 3\6\2023 وحتى الاثنين الموافق 5\6\2023

المستندات المطلوبة:

1- شهادة الثانوية العامة.

2- صورة جواز السفر.

3- صورة شهادة الميلاد.

4- صورة الرقم القومي للطالب وولى الأمر.

5- محتوى علمي معتمد.

6- بيان درجات موثق.

7- بيان حالة معتمد (صورة + أصل للاطلاع).

8- شهادة تحركات للطالب (صورة + أصل للاطلاع).

9- ظرف ابيض وحافظة بلاستيك.

10- سداد مبلغ (1800) مصروفات إدارية وفتح ملف.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الشروط والقواعد اللازمة لقبول هؤلاء الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية وتضمنت:

1. يبدأ التقديم لهؤلاء الطلاب من يوم السبت الموافق 13/5/2023 وحتى أول أكتوبر 2023، إلكترونيًا مباشرة إلى أية جامعة خاصة أو أهلية بكلية مناظرة، على أن يكون القبول بأولوية التقدم.

2. تكون الأعداد المسموح القبول بها لا تزيد عن 10% من الطاقة الاستيعابية لكل كلية بكل جامعة.

3. الطالب يتقدم لكلية مناظرة، ومبدأ تغيير المسار لا ينطبق على هؤلاء الطلاب، والتحويل لا بد أن يكون على كلية مناظرة.

4. السنة التحضيرية تعتبر سنة دراسية، ويعتبر الطالب مقيدًا، ولكن يسجل في الكلية المناظرة في الفرقة الأولى لو كانت الجامعة معادلة.

5. القيد في العام الجامعي 2022/2023 لا بد أن يكون في جامعة روسية أو أوكرانية أو سودانية

6. حال تقدم مجموعة كبيرة في يوم واحد تفوق الطاقة الاستيعابية المطلوبة يتم الأخذ بالأعلى مجموعًا، وعلى الباقي إعادة التقدم لجامعات أخرى.

7. لا يجوز النقل لجامعة خاصة أو أهلية أخرى بعد القبول والتسجيل، مع توقيع الطالب وولي الأمر على تعهد بذلك.

8. لن يتم تسجيل الطلاب مركزيًا إلا بعد سداد مصروفات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023