الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أبناء المدارس والمؤسسات العسكرية الرياضية يتربعون على عرش البطولة الأفريقية للمصارعة

جانب من التكريم
جانب من التكريم

حقق أبطال المؤسسات العسكرية الرياضية التابعة للقوات المسلحة إنجازاً رياضياً جديداً خلال مشاركتهم فى البطولة الأفريقية للمصارعة التى أقيمت مؤخراً بدولة تونس بحصد عدد (32) ميدالية متنوعة  بواقع عدد (19 ميدالية ذهبية و9 فضية و4 برونزية ) وذلك بمشاركة (27) طالب ولاعب ولاعبة يمثلون نصف قوام بعثة المنتخب المصرى بالبطولة.
وكانت من أبرز النتائح حصول اللاعبة سمر عامر إبراهيم حمزة المصنفة الأولى عالمياً على الميدالية الذهبية فى وزن (76) كجم  واللاعب محمد إبراهيم السيد (كيشو) الذى حقق الميدالية الذهبية فى وزن (67) كجم , واللاعب هيثم محمود أحمد فهمى الحاصل على الميدالية الذهبية فى وزن (60) كجم.
يأتى ذلك فى إطار الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنظومة التعليمية والتدريبية داخل المؤسسات الرياضية العسكرية بما يسهم فى تحقيق أبنائها الألقاب المتميزة وحصد المراكز المتقدمة بمختلف الألعاب من خلال المشاركات بالبطولات الدولية والقارية.

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

بعد توجيهات الرئيس السيسى.. "الوطنية للتدريب" تستقبل والد المصارع بغدودة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

السجن 10 سنوات لمخرج سينمائي وصديقه لتزويرهما أوراق رسمية

رئيس جامعة بنها يستقبل أعضاء لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات

محافظ أسيوط يشهد حفل تجليس الأنبا "مرقس وليم" مطرانًا على كرسى إيبارشية القوصية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية