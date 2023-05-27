السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أسعار الدواجن اليوم السبت 27-5-2023 فى مصر

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم السبت 27-5-2023 في محلات بيع الطيور بأنواعها بسبب توافر الأعلاف الحيوانية في الأسواق المصرية عقب حل مشاكل الإفراج الجمركي حيث تدعم الدولة صناعة الثروة الداجنة والحيوانية لتوافر منتجاتها في المحلات التجارية للمستهلكين بأسعار تتناسب مع كافة المواطنين.

 

أسعار الدواجن اليوم السبت 27-5-2023

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 27-5-2023 انخفاضات نسبية في محلات بيع الطيور عقب توفير كافة مدخلات صناعة الثروة الداجنة والحيوانية حيث جاءت الأسعار كما يلي:-

سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار 62 جنيه وتصل إلى المواطنين في المحلات بنحو 67 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.


سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار 60 جنيه وتصل إلى المواطنين في المحلات بنحو 66 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.


سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار 68 جنيه وتصل إلى المواطنين في المحلات بنحو 70 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.


سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار 99 جنيه وتصل إلى المواطنين في المحلات بنحو 105 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

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سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 26-5-2023

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ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي لـ79.01 دولار خلال التعاملات

سعر كيلو البانية في محلات بيع الطيور نحو 165 جنيه.

سعر كيلو الأوراك في محلات بيع الطيور نحو 81 جنيه.

سعر كيلو الكبد والقوانص في محلات بيع الطيور نحو 70 جنيه.

سعر كيلو الأجنحة في محلات بيع الطيور نحو 45 جنيه.

سعر كيلو الشيش طاووق في محلات بيع الطيور نحو 81 جنيه.

سعر كيلو الصدور بالعظم في محلات بيع الطيور نحو 90 جنيه.

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مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 26-5-2023

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قائمة أسعار الدواجن والبط والحمام اليوم الجمعة 26 مايو 2023


سعر الكتاكيت والبيض في الأسواق المصرية

سجل سعر الكتكوت الأبيض نحو 12 جنيه في المزارع.

سجل سعر الكتكوت الساسو نحو 11 جنيه في المزارع.

سجل سعر الكتكوت البلدي نحو 7 جنيه في المزارع.

سجل سعر الكتكوت الهجين نحو 7 جنيه في المزارع.

سجل سعر الكتكوت الفيومي نحو 8 جنيه في المزارع.

 

سعر البيض اليوم  

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع نحو 80 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 86 جنيه.

 

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع نحو 90 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 96 جنيه.

 

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع نحو 100 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 115 جنيه.

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