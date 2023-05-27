يبحث الملايين من عشاق رياضة كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم السبت 27-5-2023 والقنوات الناقلة، وذلك للاستمتاع بمشاهدة البطولات المحلية والدولية والتي يتنافس فيها مجموعة هائلة من نجوم كرة القدم العالمية خلال الموسم الحالي 2022/2023 والتي تعرض عبر القنوات الفضائية المخصصة بالرياضة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 27-5-2023 والقنوات الناقلة

يمكن متابعة مبارايات كافة البطولات الرياضية والمحلية من خلال شاشة مجموعة قنوات Bein sports عبر القمر الصناعي المصري نايل سات وإليكم مواعيد مباريات اليوم السبت 27-5-2023 والقنوات الناقلة:

موعد مباراة نادي كولن ضد نادي بايرن ميونيخ في الدوري الألماني في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا.

موعد مباراة نادي الاتفاق ضد نادي النصر في الدوري السعودي في تمام الساعة التاسعة مساءا.

موعد مباراة نادي أبها ضد نادي الهلال في الدوري السعودي في تمام الساعة التاسعة مساءا.

موعد مباراة الفتح ضد نادي ضمنك في الدوري السعودي في تمام الساعة التاسعة مساءا.

موعد مباراة نادي فيحاء ضد نادي الاتحاد في الدوري السعودي في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا.

موعد مباراة ريال مدريد اليوم والقنوات الناقلة

يلتقي نادي ريال مدريد الإسباني نظيره نادي إشبيلية في الجولة ال 37 من بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم خلال الموسم الحالي 2023 حيث يحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الفرق الرياضية برصيد 74 نقطة بينما يحتل نادي إشبيلية المركز التاسع برصيد 49 نقطة.

موعد مباراة نادي إشبيلية ضد نادي ريال مدريد في الدوري الاسباني في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

موعد مباراة باريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

تجرى منافسات الجولة 37 في الدوري الفرنسي بين نادي باريس سان جيرمان ونادي ستراسبورج والذي يحتل المركز الخامس في الدوري الفرنسي برصيد 39 نقطة في حين يحتل نادي باريس سان جيرمان صدارة الدوري برصيد 84 نقطة، وإليكم جدول مواعيد المباريات بالتفصيل:

موعد مباراة نادي ستراسبورج ضد نادي باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي الساعة العاشرة مساءً.