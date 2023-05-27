السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 27-5-2023 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات

يبحث الملايين من عشاق رياضة كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم السبت 27-5-2023 والقنوات الناقلة، وذلك للاستمتاع بمشاهدة البطولات المحلية والدولية والتي يتنافس فيها مجموعة هائلة من نجوم كرة القدم العالمية خلال الموسم الحالي 2022/2023 والتي تعرض عبر القنوات الفضائية المخصصة بالرياضة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 27-5-2023 والقنوات الناقلة

يمكن متابعة مبارايات كافة البطولات الرياضية والمحلية من خلال شاشة مجموعة قنوات Bein sports عبر القمر الصناعي المصري نايل سات وإليكم مواعيد مباريات اليوم السبت 27-5-2023 والقنوات الناقلة:

موعد مباراة نادي كولن ضد نادي بايرن ميونيخ في الدوري الألماني في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا.

موعد مباراة نادي الاتفاق ضد نادي النصر في الدوري السعودي في تمام الساعة التاسعة مساءا.

موعد مباراة نادي أبها ضد نادي الهلال في الدوري السعودي في تمام الساعة التاسعة مساءا.

موعد مباراة الفتح ضد نادي ضمنك في الدوري السعودي في تمام الساعة التاسعة مساءا.

موعد مباراة نادي فيحاء ضد نادي الاتحاد في الدوري السعودي في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 ذهاب وعودة

موعد مباراة ريال مدريد اليوم والقنوات الناقلة

يلتقي نادي ريال مدريد الإسباني نظيره نادي إشبيلية في الجولة ال 37 من بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم خلال الموسم الحالي 2023 حيث يحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الفرق الرياضية برصيد 74 نقطة بينما يحتل نادي إشبيلية المركز التاسع برصيد 49 نقطة.

موعد مباراة نادي إشبيلية ضد نادي ريال مدريد في الدوري الاسباني في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

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كولر يحذر من قوة طلائع الجيش فى مباراة الأهلى اليوم

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محمود البنا حكم مباراة الأهلى وطلائع الجيش.. الأكثر احتسابًا لركلات الجزاء فى الدورى

موعد مباراة باريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

تجرى منافسات الجولة 37 في الدوري الفرنسي بين نادي باريس سان جيرمان ونادي ستراسبورج والذي يحتل المركز الخامس في الدوري الفرنسي برصيد 39 نقطة في حين يحتل نادي باريس سان جيرمان صدارة الدوري برصيد 84 نقطة، وإليكم جدول مواعيد المباريات بالتفصيل:

موعد مباراة نادي ستراسبورج ضد نادي باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي الساعة العاشرة مساءً.

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سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات مباريات مباريات اليوم قنوات Bein Sports الدورى الألماني الدوري السعودي ريال مدريد الدوري الاسباني باريس سان جيرمان

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