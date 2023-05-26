الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمود البنا حكم مباراة الأهلى وطلائع الجيش.. الأكثر احتسابًا لركلات الجزاء فى الدورى

محمود البنا
محمود البنا

سيكون على لاعبي الأهلي وطلائع الجيش الحذر من الحكم محمود البنا الذي سيدير مباراة الفريقين المؤجلة من الأسبوع الثاني والعشرين للدوري الممتاز والمقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم.

الحذر ليس من مستوى محمود البنا، لأنه من أفضل الحكام في مصر، لكن الحذر للمدافعين بشكل خاص، لأن محمود البنا هو أكثر الحكام احتسابا لركلات الجزاء في الدوري هذا الموسم، حيث أدار 13 مباراة احتسب خلالها عشر ركلات جزاء منها ثلاث ركلات جزاء على الأهلي وواحدة له.

أول ركلة جزاء احتسبها محمود البنا هذا الموسم كانت لصالح الزمالك أمام إنبي يوم 2 نوفمبر الماضي في الأسبوع الرابع وسجل منها أحمد سيد زيزو.

وفي مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي يوم 8 ديسمبر في الأسبوع السادس احتسب محمود البنا ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا سجل منها رجب نبيل.

في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري المؤجلة من الأسبوع الرابع والتي أقيمت يوم 12 ديسمبر الماضي احتسب محمود البنا ركلتي جزاء للاتحاد أهدرهما محمود علاء وأحمد عادل ميسي، حيث تصدى محمد الشناوي، حارس الأهلي، للركلة الأولى وأطاح ميسي بالركلة الثانية خارج المرمى.

في مباراة الزمالك والإسماعيلي يوم 29 ديسمبر الماضي في الأسبوع العاشر احتسب محمود البنا ركلة جزاء للزمالك سجل منها أحمد سيد زيزو.. وفي مباراة أسوان والأهلي يوم 21 فبراير الماضي في الأسبوع التاسع عشر احتسب البنا ركلة جزاء لأسوان تصدى لها أحمد خالد وأنقذها محمد الشناوي.

ركلة الجزاء السابعة التي احتسبها محمود البنا كانت في مباراة فاركو والمقاولون يوم 1 مارس الماضي في الأسبوع العشرين وسجل منها رامي صبري لاعب فاركو.

وفي الخامس من أبريل الماضي احتسب البنا ركلة جزاء للأهلي في مباراة البنك الأهلي في الأسبوع الثالث والعشرين وسجل منها علي معلول.

في آخر مباراة أدارها ببطولة الدوري بين الداخلية والزمالك يوم 22 مايو الجاري احتسب محمود البنا ركلتي جزاء بواقع ركلة لكل فريق وأهدر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، بينما نجح سمير فكري، لاعب الداخلية، في التسجيل.

الدوري المصري الممتاز الاهلى طلائع الجيش محمود البنا على معلول

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