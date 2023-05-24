الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 ذهاب وعودة

الأهلي والوداد البيضاوي
الأهلي والوداد البيضاوي المغربي

مواجهة مرتقبة سيخوضها فريق الأهلي عندما يلتقي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، في الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا (2022-2023).

مباراة الأهلي والوداد

يطمح الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراتي الذهاب والإياب من أجل حصد اللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه، واستعادة الكأس التي خسرها في الموسم الماضي، على يد الوداد المغربي.

أما الوداد فسيسعى للتتويج باللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه، والحفاظ على الكأس إلى أحرزها في الموسم الماضي.

موعد مباراتي الأهلي والوداد البيضاوي المغربي

سيستضيف الأهلي نظيره الوداد يوم الرابع من يونيو في تمام التاسعة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وسيدير مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي الحكم الدولي الليبي معتز الشلماني، على أن يدير تقنية الفيديو كل من التونسي هيثم قيراط والجزائري مصطفي غربال مساعد أول والكاميروني فومو كارين مساعد ثان.

بينما سيستقبل الوداد، ضيفه الأهلي، في لقاء إياب الدور النهائي، المقرر له مساء يوم الحادي عشر من يونيو، على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء.

ويكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خلال الأيام المقبلة، عن توقيت المباراة، وكذلك طاقم التحكيم الذي سيتولي إدارتها.

رئيس نادى البنك الأهلى: الفوز على أسوان جدد الأمل فى البقاء بالدورى

الأهلى يهزم إنبى بسهولة ويعزز صدارته للدورى المصرى

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على إنبى بثنائية "شريف" و"عبدالقادر"

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول تراجع الأهلى عن طعنه على لجنة الانضباط

مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته، التي ضمت كل من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

وحل الأهلي، ثانيًا في مجموعته، برصيد 10 نقطة، متفوقًا على الهلال السوداني – الذي حل ثالثًا – بأفضلية المواجهات المباشرة. بينما احتل صن داونز، صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة.

وفي الدور ربع النهائي، تخطى الأهلي، عقبة الرجاء البيضاوي المغربي، بالفوز عليه ذهابًا في القاهرة، بهدفين دون مقابل، قبل أن يتعادل الفريقان في الدار البيضاء، دون أهداف.

ولم يجد الأهلي، أدني صعوبة في تخطى الترجي التونسي، في الدور نصف النهائي، بعد الفوز عليه ذهابًا في رادس، بثلاثية نظيفة، ثم الفوز إيابًا في القاهرة، بهدف دون رد.

مشوار الوداد في دوري الأبطال

تأهل الوداد المغربي، إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعد احتلاله صدارة مجموعته، التي ضمت كل من شبيبة القبائل الجزائري وبيترو أتلتيكو الانجولي وفيتا كلوب الكونغولي.

واحتل الوداد، صدارة المجموعة، برصيد 13 نقطة، بفارق ثلاث نقاط، عن شبيبة القبائل، الذي حل ثانيًا.

وفي الدور ربع النهائي، تخطى الوداد، عقبة سيمبا التنزاني، بالخسارة ذهابًا في دار السلام بهدف دون رد، ثم الفوز إيابًا بالدار البيضاء، بالنتيجة ذاتها، قبل أن يحتكم الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية، التي حسمها ممثل الكرة المغربية لصالحه، بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية.

وبعدها تخطى الوداد، عقبة صن داونز الجنوب إفريقي، بالتعادل معه إيابًا على ملعبه، بهدفين لمثلهما، بعد أن تعادل الفريقان، في لقاء الذهاب بالدار البيضاء، بهدفين لمثلهما.

الاهلى الوداد البيضاوي المغربي الوداد دورى ابطال افريقيا معتز الشلماني الترجي التونسي صن داونز مباراة الأهلي والوداد

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

تنظيم معرض لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية مجانا في قرى كفر صقر بالشرقية

جامعة عين شمس تكرم المسؤولين عن قسم القلب

ضبط 318 طن قمح محلى "جمعت" دون تصريح بالدقهلية

هيئة الاستشعار من البعد: الصور الفضائية أظهرت حجم تطورات المشروعات في مصر

وزير المالية: إلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية للشركات المملوكة للدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال