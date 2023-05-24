موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 ذهاب وعودة

مواجهة مرتقبة سيخوضها فريق الأهلي عندما يلتقي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، في الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا (2022-2023).

مباراة الأهلي والوداد

يطمح الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراتي الذهاب والإياب من أجل حصد اللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه، واستعادة الكأس التي خسرها في الموسم الماضي، على يد الوداد المغربي.

أما الوداد فسيسعى للتتويج باللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه، والحفاظ على الكأس إلى أحرزها في الموسم الماضي.

موعد مباراتي الأهلي والوداد البيضاوي المغربي

سيستضيف الأهلي نظيره الوداد يوم الرابع من يونيو في تمام التاسعة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وسيدير مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي الحكم الدولي الليبي معتز الشلماني، على أن يدير تقنية الفيديو كل من التونسي هيثم قيراط والجزائري مصطفي غربال مساعد أول والكاميروني فومو كارين مساعد ثان.

بينما سيستقبل الوداد، ضيفه الأهلي، في لقاء إياب الدور النهائي، المقرر له مساء يوم الحادي عشر من يونيو، على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء.

ويكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خلال الأيام المقبلة، عن توقيت المباراة، وكذلك طاقم التحكيم الذي سيتولي إدارتها.

مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته، التي ضمت كل من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

وحل الأهلي، ثانيًا في مجموعته، برصيد 10 نقطة، متفوقًا على الهلال السوداني – الذي حل ثالثًا – بأفضلية المواجهات المباشرة. بينما احتل صن داونز، صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة.

وفي الدور ربع النهائي، تخطى الأهلي، عقبة الرجاء البيضاوي المغربي، بالفوز عليه ذهابًا في القاهرة، بهدفين دون مقابل، قبل أن يتعادل الفريقان في الدار البيضاء، دون أهداف.

ولم يجد الأهلي، أدني صعوبة في تخطى الترجي التونسي، في الدور نصف النهائي، بعد الفوز عليه ذهابًا في رادس، بثلاثية نظيفة، ثم الفوز إيابًا في القاهرة، بهدف دون رد.

مشوار الوداد في دوري الأبطال

تأهل الوداد المغربي، إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعد احتلاله صدارة مجموعته، التي ضمت كل من شبيبة القبائل الجزائري وبيترو أتلتيكو الانجولي وفيتا كلوب الكونغولي.

واحتل الوداد، صدارة المجموعة، برصيد 13 نقطة، بفارق ثلاث نقاط، عن شبيبة القبائل، الذي حل ثانيًا.

وفي الدور ربع النهائي، تخطى الوداد، عقبة سيمبا التنزاني، بالخسارة ذهابًا في دار السلام بهدف دون رد، ثم الفوز إيابًا بالدار البيضاء، بالنتيجة ذاتها، قبل أن يحتكم الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية، التي حسمها ممثل الكرة المغربية لصالحه، بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية.

وبعدها تخطى الوداد، عقبة صن داونز الجنوب إفريقي، بالتعادل معه إيابًا على ملعبه، بهدفين لمثلهما، بعد أن تعادل الفريقان، في لقاء الذهاب بالدار البيضاء، بهدفين لمثلهما.