الأهلى يهزم إنبى بسهولة ويعزز صدارته للدورى المصرى

فاز النادي الأهلي على ضيفه إنبي، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

المارد الأحمر هيمن على أحداث الشوط الأول، وفي الدقيقة السادسة، أرسل محمد هاني تمريرة عرضية من الجهة اليمنى، ليشتتها مدافعو إنبي، قبل أن تصل لمعلول، على حدود منطقة الجزاء، لكن تسديدته علت مرمى الفريق البترولي.

وفي الدقيقة 17، اخترق أحمد أمين أوفا دفاعات الأهلي من الجهة اليمنى، ليطلق تسديدة قوية، تصدى لها علي لطفي ببراعة.

وتقدم الأهلي بهدف أول في الدقيقة 29، عندما أرسل التونسي علي معلول كرة عرضية من الجهة اليسرى، حاول مدافع إنبي تشتيتها، لتصل لمحمد شريف، الذي قام بتسديد الكرة على الطائر ببراعة، مُسكنًا إياها الشباك.

وسجل أحمد عبدالقادر، الهدف الثاني للأهلي، في الدقيقة 35، مستغلًا تمريرة خاطئة من دفاعات إنبي، لتصل له، لينطلق في عمق الملعب بالكرة، مُطلقًا تسديدة بباطن قدمه اليمنى، فشل رضا السيد في التصدي لها، لتسكن شباكه.

وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة الفريق الأهلاوي، وتفنن لاعبوه بإهدار الفرص تارة عن طريق عبدالقادر، وتارة أخرى عن طريق بيرسي تاو.

وأشرك مارسيل كولر عددًا من العناصر من على مقاعد البدلاء، كما اضطر لتغيير علي لطفي بعد إصابته، ليستبدله بمصطفى شوبير في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 90، قطع طاهر محمد طاهر الكرة من مدافع إنبي، لينفرد بالمرمى، لكنه سدد الكرة بغرابة بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 93، مرر محمد شريف الكرة لعمرو السولية داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدة الأخير علت العارضة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي لـ56 نقطة معززًا صدارته لجدول ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد إنبي عند 36 نقطة في المركز التاسع.

تشكيل الأهلي أمام إنبي في الدوري المصري

تشكيل الأهلي أمام إنبي في الدوري المصري، جاء كالآتي:

في حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني- محمود متولي- ياسر إبراهيم- علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج- مروان عطية- حمدي فتحي

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر- بيرسي تاو- محمد شريف.