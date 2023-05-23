الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول تراجع الأهلى عن طعنه على لجنة الانضباط

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اعتراض النادي الأهلي على تشكيل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المستشار عزت خميس؛ جاء بعد إصدار اللجنة عقوبة إيقاف لاعب النادي محمد عبدالمنعم كهربا لـ 12 مباراة، وتغريمه مليون جنيه منظورة يوم الأحد المقبل أمام القضاء الإداري.

أزمة الأهلي 

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لا بد أن يمثُل النادي الأهلي أمام المحكمة ويتنازل رسميا أمامها أو يسحب دعواه.

وأضاف أن المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، أكد أنه لم يصله شىء رسمي بشأن تنازل الأهلي عن القضية.

اتحاد الكرة

وتابع:" الأهلي عليه التوجه للمحكمة ليؤكد تنازله عن الدعوى المرفوعة بشأن تشكيل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ الأمر الذي يؤكد أن بيان الأهلي كأن لم يكن بالنسبة للجنة الاستئناف التابعة لاتحاد الكرة".

أحمد موسى أزمة الأهلي أزمة الأهلى الأخيرة على مسئوليتي صدى البلد

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