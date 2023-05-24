الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس نادى البنك الأهلى: الفوز على أسوان جدد الأمل فى البقاء بالدورى

رئيس نادي البنك الأهلى
رئيس نادي البنك الأهلى

أكد أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن الفريق مازال في دائرة الهبوط بعد الفوز على أسوان بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.

وقال نصار، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الفريق لم يفعل شيئًا بعد ومازال في دائرة الهبوط، وينتظره لقاء مهم ضد الداخلية ويحتاج للفوز به.

وأضاف أن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي، يجيد قراءة المباريات والتعامل مع المتغيرات في كل لقاء، ولديه أدوات أثبتت أنها في مكانة لا تستحقها بجدول الدوري.

وواصل أن فوز البنك الأهلي ضد أسوان أشعل الصراع على البقاء في الدوري، مشيرًا إلى أنه لا يوجد فريق ضمن الاستمرار في المسابقة.

بابا فاسيليو بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي البنك الأهلي أسوان أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي

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