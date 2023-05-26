الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يحذر من قوة طلائع الجيش فى مباراة الأهلي اليوم

كولر
كولر

عقد السويسري  مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل مواجهة طلائع الجيش، مساء اليوم، طالبهم بضرورة التركيز في المباراة وطوي صفحة أنبي وعدم الانشغال بمواجهة النهائي الإفريقي،  لاسيما أن الفريق مقبل على مباريات صعبة في الدوري. 

وكشف مصدر مسؤول داخل الفريق أن  المدير الفني حذر  اللاعبين من استمرار نفس الأخطاء التي ظهرت أمام إنبي، وخاصة إهدار الفرص أمام المرمي وذلك لغياب التركيز والاستعجال في التخلص من الكرة أمام مرمي المنافسين بدون رؤية للمكان المتواجد فيه .

- كولر: مباراة طلائع الجيش صعبة للغاية ودائما مبارياته تشهد حالة من الجدية والإثارة 

وقال "كولر" للاعبين إن مباراة طلائع الجيش صعبة للغاية ودائما مبارياته تشهد حالة من الجدية والإثارة والمنافس ليس أمامه أي خيارات أخري سوي الفوز أو عدم الخسارة وهو ما يزيد من صعوبة  المواجهة  وعلينا التركيز من أجل حصد النقاط الثلاثة والتأكيد علي صدارتنا مشيرا إلى أن الفوز في مباراتي طلائع وسيراميكا في الدوري  يبتعد بالفريق عن أقرب منافسيه ويقترب من الفوز ببطولة الدوري .

- تشكيل الأهلي

من جانبه استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني علي تشكيل فريقه الذي سيخوض به اللقاء والمكون من مصطفي شوبير في حراسة المرمي وأمامه الرباعي محمد أشرف ومحمود متولي وياسر إبراهيم وخالد عبدالفتاح وفي وسط الملعب أليوديانج وعمرو السولية و محمد أفشة وأحمد قندوسي وأحمد عبدالقادر وفي الهجوم محمد شريف.

ويدخل الفريق الأول بالنادي  الأهلي اللقاء في المركز الأول برصيد 59 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز السادس على التوالي والاقتراب من حسم لقب الدوري. وفي المقابل يمتلك طلائع الجيش 26 نقطة في الترتيب قبل الأخير، في موقف صعب فالفريق مهدد وبشدة بالهبوط للقسم الثاني.

في آخر خمس مباريات بين الفريقين فاز الأهلي مرة، وتفوق الطلائع مرتين، وتعادلا في مباراتين.

انبى كولر طلائع الجيش الاهلى الدوري

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