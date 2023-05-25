موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثاني والثلاثين من المسابقة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن يكون موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "أولد ترافورد".

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل تعزيز مكانه في المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، المؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد 2023-2024، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويخوض فريق مانشستر يونايتد مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على بورنموث بهدف نظيف في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يرغب فريق تشيلسي، تحت قيادة المدرب المؤقت فرانك لامبارد، في تحقيق نتيجة إيجابية وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويدخل فريق تشيلسي هذا اللقاء وسط معنويات منخفضة، بعدما خسر أمام مانشستر سيتي بهدف نظيف في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، خلف نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بينهما على ملعب "ستامفورد بريدج" في الموسم الحالي 2022-2023، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.