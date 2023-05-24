تحدث الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن شائعات اهتمام النادي بالتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى رغبة مسئولي مانشستر يونايتد في التعاقد مع نيمار في الصيف المقبل بعد نهاية الموسم الحالي 2022-2023.

إريك تين هاج يتحدث عن اهتمام مانشستر يونايتد بضم نيمار

وقال إريك تين هاج في تصريحات صحفية: "منافسة الدوري الإنجليزي صعبة، وكذلك الأمر بالنسبة لصراع التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "نحن نتنافس مع الأفضل، نرغب في التأهل إلى دوري الأبطال والفوز في كل مباراة، هذا ما نفعله طوال الموسم".

وأضاف: "سنسعى لتحقيق هذا الأمر أيضًا في مباراة الغد، وإنجاز المهمة لصالحنا".

وعن إمكانية ضم نيمار إلى مانشستر يونايتد: "عندما يكون لدينا أخبار سنخبرك".

وعن جاهزية ماركوس راشفورد لمباراة تشيلسي، قال تين هاج: "لقد عاد إلى التدريبات بالأمس، يبدو لائقًا تمامًا، ولكن دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث ومن ثم سنتخذ القرار الصحيح".

واختتم تين هاج تصريحاته، قائلًا: "هدفنا الحفاظ على التواجد في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز، هذا ليس بالأمر السهل، كثيرون يتنافسون على ذلك ونحن منهم".

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره تشيلسي، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثاني والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 69 نقطة، متفوقًا على ليفربول صاحب المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط.