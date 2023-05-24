مانشستر يونايتد يُنافس ليفربول على ضم ماسون ماونت من تشيلسي

يواصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بحثه عن إبرام صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

مانشستر يونايتد ينافس كبار أوروبا على ضم ماسون ماونت

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد أبدى رغبته في التعاقد مع النجم الإنجليزي ماسون ماونت، لاعب وسط تشيلسي، في الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة البريطانية، بأن مسئولي مانشستر يونايتد قدموا عرضًا رسميًا للتعاقد مع ماسون ماونت، يبلغ قيمته 55 مليون جنيه إسترليني.

وطلبت إدارة تشيلسي منذ الصيف الماضي، الحصول على ما لا يقل عن 85 مليون جنيه إسترليني، مقابل السماح برحيل ماونت.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن ماونت يُعد أحد أبرز الصفقات الأساسية على طاولة مانشستر يونايتد، بناءً على طلب المدرب الهولندي إريك تين هاج، حيث يريد ضم اللاعب في أقرب وقت ممكن، ليكون جاهزًا خلال الموسم التحضيري المقبل.

ويُعد ماسون ماونت محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، على رأسها نادي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين.

وأضافت الصحيفة، أن ليفربول يريد التعاقد مع ماسون ماونت، لتعويض رحيل الثلاثي نابي كيتا وجيمس ميلنر وأوكسليد تشامبرلين عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ونوّهت الصحيفة، بأنه رغم اهتمام كبار أوروبا بضم ماونت، ولكن إدارة تشيلسي تفكر حاليًا في خوض محادثات لمناقشة تجديد عقد اللاعب خلال الفترة المقبلة.