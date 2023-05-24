رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات بالاسم ورقم الجلوس 2023

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الإمتحانات الترم الثاني من خلال رقم الجلوس والاسم 2023 من المواضيع التي زاد معدل البحث عنها خلال الساعات القلية الماضية من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

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موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة الامتحانات "الترم الثاني" وكذلك بالرقم القومي

الاستعلام عن نتيجة الصفوف الدراسية يرجى اتباع التالي:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على هذا الرابط eduserv.cairo.gov.eg

كتابة الاسم ورقم الجلوس خلال الخانات المخصصة لذلك أو كتابة الرقم القومى للتلميذ كما هو مدون فى شهادة الميلاد.

كتابة المرحلة الدراسية المنتمي لها التلميذ.

اختيار نتيجة الصف الدراسي المنضم له التلميذ وهي:

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023

ميعاد إعلان نتيجة الترم الثاني 2023

وكانت وزارة التربية والتعليم كشفت عن موعد الإعلان عن النتيائج للفصل الدراسي الثاني 2023 وقد تم بالفعل الإعلان عن بعضها ومنها نتيجة بعض صفوف النقل وكذاك الصف السادس الابتدائي ومن المنتظر الإعلان عن باقي صفوف النقل خلال الأيام القليلة الماضية يتبعها الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية لكل محافظة على حده عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

ويتاح رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 الترم الثاني لكافة المحافظات، حيث ستعلن عبر البوابة الإلكترونية لكل محافظة، منها القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، الغربية، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، أسوان، سوهاج، قنا، بني سويف، أسيوط، بورسعيد، الإسماعيلية، البحر الأحمر وغيرها من المحافظات حيث يتم الإعلان عن نتيجة كل محافظة على حدة عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والتجميع.