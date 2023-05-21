الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بدائل الثانوية العامة للبنين والبنات توفر فرص تعيين لخريجيها

الثانوية العامة
الثانوية العامة

شهور قليلة ويبدأ تقديم الحاصلين على الاعدادية بدخول الثانوية العامة أو بدائلها المتاحة أمامهم وفق المجموع الذي حصلوا عليه في امتحانات الشهادة الاعدادية.

ومع اتجاه وزارة التربية والتعليم إلى تطوير التعليم الفني أصبح هناك بدائل الثانوية العامة والتي توفر فرص عمل جيدة لخريجها كما تتعاون اغلب مدارسها مع مدارس دولية ، وتعرض الدستور لطلاب الشهادة الإعدادية في التقرير التالي بدائل الثانوية العامة للبنين والبنات.

 

بدائل الثانوية العامة للبنين والبنات

 

واحدة من أهم بدائل الثانوية العامة هي مدرسة توشيبا العربي والتي تتخصص هذه المدرسة في مجالات التركيبات الكهربائية، وتبريد وتكييف الهواء، والتصنيع الميكانيكي.

 

مدرسة السويدي الثانوي،  من أفضل مدارس بعد الاعدادية حيث  توفر  فرص عمل لطلابها في مصانع السويدية أقسام (صناعة الحديد والصلب، صناعة البلاستيك، الخدمات اللوجستية، ميكانيكا وصيانة وإصلاح، مكونات الطاقة الكابلات والمحولات، الإلكترونيات الصناعية، ميكانيكا وصيانة وإصلاح المعدات الثقيلة) .

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثانى.. تفاصيل

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني 2023

مدرسة we للاتصالات، هي أول مدرسة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تشترط حصول الطالب كحد أدنى على 250 درجة، وتكون مدة الدراسة بها 3 سنوات.

 

مدرسة الضبعة النووية، تخدم المدرسة وخريجيها مشروع الضبعة النووي الذي تنفذه مصر، ويحصل  خريجها علي الدبلوم الفني الصناعي . 

 

مدرسة غبور للسيارات ، تتم العملية التعليمية طبقا للمناهج الألمانية وعلي يد خبراء خبراء ألمان ومهندسين مصريين ، و يحصل خريجيها  علي ثلاث شهادات شهادة دبلوم التلمذة الصناعية من مصلحة الكفاءة الإنتاجية، شهادة من الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، شهادة من sis بإتمام الدراسة طبقا للنظام الألماني المزدوج.

 

 

مدارس بعد الاعدادية 

ومن أهم مدارس بعد الاعدادية بديل الثانوية العامة هي مدرسة السكك الحديد والطرق، هي مدرسة تابعة لوزارة النقل، و يتم تعيين خريجيها في هيئة السكك الحديدية.

 

و مدرسة الذهب والمجوهرات من أفضل بدائل الثانوية العامة للبنات متاحة للبنين والبنات، متخصصة في مجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، حيث تم إنشاء هذه المدرسة بالتعاون مع شركة «إيجيبت جولد» والتي تعمل مجال صناعة الذهب والمجوهرات. 

 

مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، و يتم تعيين خريجي هذه المدرسة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فور تخرجه من المدرسة، وتوجد هذه المدارس في محافظات «القاهرة، البحيرة، بني سويف، المنوفية، وأسيوط.

 

txt

تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023 للمديريات.. اليوم

الثانوية العامة بدائل الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم مدارس بعد الاعدادية مدرسة غبور للسيارات مدرسة السويدي الثانوي

الأكثر قراءة

المؤبد لحمزة زوبع و13 آخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة

مصر الخير تنظم الاحتفالية السنوية لمركز رؤية للإعاقة البصرية بسوهاج

طالب يقطع جسد زميله أمام لجنة الامتحانات فى بنها

رئيس جامعة الجلالة يستقبل رئيس "أريزونا" الأمريكية

البنك المركزى: 972 مليون دولار زيادة فى رصيد الاحتياطى خلال 8 شهور

محمد فريد يلتقى أعضاء لجنة الرقابة الشرعية المركزية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للأقصى