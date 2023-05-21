بدائل الثانوية العامة للبنين والبنات توفر فرص تعيين لخريجيها

شهور قليلة ويبدأ تقديم الحاصلين على الاعدادية بدخول الثانوية العامة أو بدائلها المتاحة أمامهم وفق المجموع الذي حصلوا عليه في امتحانات الشهادة الاعدادية.

ومع اتجاه وزارة التربية والتعليم إلى تطوير التعليم الفني أصبح هناك بدائل الثانوية العامة والتي توفر فرص عمل جيدة لخريجها كما تتعاون اغلب مدارسها مع مدارس دولية ، وتعرض الدستور لطلاب الشهادة الإعدادية في التقرير التالي بدائل الثانوية العامة للبنين والبنات.

بدائل الثانوية العامة للبنين والبنات

واحدة من أهم بدائل الثانوية العامة هي مدرسة توشيبا العربي والتي تتخصص هذه المدرسة في مجالات التركيبات الكهربائية، وتبريد وتكييف الهواء، والتصنيع الميكانيكي.

مدرسة السويدي الثانوي، من أفضل مدارس بعد الاعدادية حيث توفر فرص عمل لطلابها في مصانع السويدية أقسام (صناعة الحديد والصلب، صناعة البلاستيك، الخدمات اللوجستية، ميكانيكا وصيانة وإصلاح، مكونات الطاقة الكابلات والمحولات، الإلكترونيات الصناعية، ميكانيكا وصيانة وإصلاح المعدات الثقيلة) .

مدرسة we للاتصالات، هي أول مدرسة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تشترط حصول الطالب كحد أدنى على 250 درجة، وتكون مدة الدراسة بها 3 سنوات.

مدرسة الضبعة النووية، تخدم المدرسة وخريجيها مشروع الضبعة النووي الذي تنفذه مصر، ويحصل خريجها علي الدبلوم الفني الصناعي .

مدرسة غبور للسيارات ، تتم العملية التعليمية طبقا للمناهج الألمانية وعلي يد خبراء خبراء ألمان ومهندسين مصريين ، و يحصل خريجيها علي ثلاث شهادات شهادة دبلوم التلمذة الصناعية من مصلحة الكفاءة الإنتاجية، شهادة من الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، شهادة من sis بإتمام الدراسة طبقا للنظام الألماني المزدوج.

مدارس بعد الاعدادية

ومن أهم مدارس بعد الاعدادية بديل الثانوية العامة هي مدرسة السكك الحديد والطرق، هي مدرسة تابعة لوزارة النقل، و يتم تعيين خريجيها في هيئة السكك الحديدية.

و مدرسة الذهب والمجوهرات من أفضل بدائل الثانوية العامة للبنات متاحة للبنين والبنات، متخصصة في مجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، حيث تم إنشاء هذه المدرسة بالتعاون مع شركة «إيجيبت جولد» والتي تعمل مجال صناعة الذهب والمجوهرات.

مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، و يتم تعيين خريجي هذه المدرسة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فور تخرجه من المدرسة، وتوجد هذه المدارس في محافظات «القاهرة، البحيرة، بني سويف، المنوفية، وأسيوط.