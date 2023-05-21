تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023 للمديريات.. اليوم

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم تسليم بطاقات أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023، للمديريات التعليمية اليوم الأحد، تمهيدًا لتسليمها للطلاب غدًا الإثنين، بالمدارس.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان - المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)، اليوم، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2023/2022، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 12 يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه تمت إتاحة جميع البيانات للطلاب الراغبين فى الحصول على أرقام الجلوس من خلال موقع الوزارة من خلال الرابط التالي:

https://moe-register.emis.gov.eg/

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم 12 يونيو المقبل، وتستمر لمدة شهر على أن تنتهي يوم 13 يوليو 2023.