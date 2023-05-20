أخبار فاتتك| زيارة السيسي للمسجد النبوي وإعلان بايدن حزمة مساعدات لأوكرانيا في الصدارة

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأخبار التي شملت أحداث سياسية واجتماعية ورياضية وعالمية، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الرئيس السيسى يؤدي العمرة ويزور المسجد النبوي الشريف

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي مناسك العمرة على هامش مشاركته في القمة العربية بالمملكة العربية السعودية، كما قام الرئيس بزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

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مصطفى كامل يعلن خوضه الانتخابات المقبلة دون قائمة ويكشف أسرار الفترة الماضية

أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، بيانًا مهمًا، يخص انتخابات نقابة الموسيقيين المزمع إقامتها نهاية يوليو وأول أغسطس المقبلين.

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دورى أبطال إفريقيا| مروان عطية: الاستعداد الجيد وراء الفوز على الترجي

أعرب مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتأهل إلى ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد.

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"حالة مش مفهومة مرحلة مزحومة".. أحمد آدم يبدع في أغنية للمراهقين

قدم الفنان أحمد آدم رسالة لكل المراهقين من خلال أغنية جديدة على أنغام "توت توت قطر صغنتوت".

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بايدن يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار

كشفت وكالة "رويترز" الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار.

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مصرع شابين فى حادثى انقلاب دراجة بخارية وسقوط من قطار بالمنيا

لقي شاب مصرعه إثر انقلاب دراجة بخارية في طريق قرية داقوف بمركز سمالوط بسبب السرعة، كما لقي شاب أخر مصرعه إثر سقوطه من قطار بمحطة سكك حديد مدينة المنيا.

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