السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| زيارة السيسي للمسجد النبوي وإعلان بايدن حزمة مساعدات لأوكرانيا في الصدارة

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأخبار التي شملت أحداث سياسية واجتماعية ورياضية وعالمية، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الرئيس السيسى يؤدي العمرة ويزور المسجد النبوي الشريف

جريدة الدستور

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي مناسك العمرة على هامش مشاركته في القمة العربية بالمملكة العربية السعودية، كما قام الرئيس بزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

مصطفى كامل يعلن خوضه الانتخابات المقبلة دون قائمة ويكشف أسرار الفترة الماضية

مصطفى كامل

أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، بيانًا مهمًا، يخص انتخابات نقابة الموسيقيين المزمع إقامتها نهاية يوليو وأول أغسطس المقبلين.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

دورى أبطال إفريقيا| مروان عطية: الاستعداد الجيد وراء الفوز على الترجي

مروان عطية

أعرب مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتأهل إلى ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

"حالة مش مفهومة مرحلة مزحومة".. أحمد آدم يبدع في أغنية للمراهقين

أحمد آدم

قدم الفنان أحمد آدم رسالة لكل المراهقين من خلال أغنية جديدة على أنغام "توت توت قطر صغنتوت".

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

بايدن يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار

بايدن

كشفت وكالة "رويترز" الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

مصرع شابين فى حادثى انقلاب دراجة بخارية وسقوط من قطار بالمنيا

جثة

لقي شاب مصرعه إثر انقلاب دراجة بخارية في طريق قرية داقوف بمركز سمالوط بسبب السرعة، كما لقي شاب أخر مصرعه إثر سقوطه من قطار بمحطة سكك حديد مدينة المنيا.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

دورى ابطال افريقيا مصطفى كامل عبد الفتاح السيسي مناسك العمرة السيسي أحمد أدم

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

معهد الفلك: بداية فصل الصيف 21 يونيو المقبل.. وطوله 93 يومًا

وزير القوى العاملة يترأس وفد مصر الثُلاثى أمام مؤتمر العمل العربى

لم يصل إليه لاعب منذ 57 عامًا.. رقم قياسى جديد ينتظر محمد صلاح أمام أستون فيلا

سيولة مرورية بميادين القاهرة والجيزة اليوم السبت

رئيس جهاز تنمية المشروعات يبحث سبل التعاون مع بنك التنمية الإفريقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى