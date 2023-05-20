السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شابين فى حادثى انقلاب دراجة بخارية وسقوط من قطار بالمنيا

جثة
جثة

لقي شاب مصرعه إثر انقلاب دراجة بخارية في طريق قرية داقوف بمركز سمالوط بسبب السرعة، كما لقي شاب أخر مصرعه إثر سقوطه من قطار بمحطة سكك حديد مدينة المنيا.

 

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، أمام قرية داقوف التابعة للوحدة بإسطال في غرب مركز سمالوط.
 

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن مصرع عبد الله محمد علي 30 عاما، مقيم بقرية داقوف، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى النموذجي بمدينة سمالوط، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
 

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا أخر بسقوط شخص من قطار بمحطة سكك حديد مدينة المنيا، بسبب اختلال توازنه، وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين مصرع شاب عمره نحو 20 عاما مجهول الأسم والعنوان وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت إتخاذ إجراءات النشر عن الجثة للوصول لأهليته.

مصرع شاب انقلاب دراجة بخارية أهالي قرية داقوف بسمالوط مصرع شاب سقط م قطار محطةسكة حديد المنيا مشرحة مستشفي المنيا العام اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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