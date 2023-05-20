"حالة مش مفهومة مرحلة مزحومة".. أحمد آدم يبدع فى أغنية للمراهقين

قدم الفنان أحمد آدم رسالة لكل المراهقين من خلال أغنية جديدة على أنغام "توت توت قطر صغنتوت".

وأبدع آدم خلال تقديمه برنامج "آدم شو" المذاع عبر فضائية الحياة، قائلا: "توت توت.. توت توت، شاب صغنتوت، توت توت، موده مش مضبوط، توت توت، لو دقنه تنبت، توت توت، هيكون مبسوط، وأدي بنت جميلة يا دوب بضفيرة، عايزة تفكها عند الكوافيرة، وتسرحه كيرلي، أو تعمله راستا، وتكعبل فيه وتنعكش فيه، ترجع وتقول ليه مش مفرود".

وتابع الفنان أحمد آدم: "ياما يشوف اللي يربي.. استر واحفظهم واحمي ياربي.. حالة مش مفهومة.. مرحلة مزحومة.. أحاسيس مكتومة.. وقلق في النومة.. أحلام سرحان وصريخ وسكوت.. الواد قال إيه فرحان بشبابه.. وبيلعب لسا في حب شبابه.. ويتخن صوته.. ويربي شنابه.. ويحب تلاته كده على واتسابه.. وده حاسس نفسه لطيف وكيوت".