دورى أبطال إفريقيا| مروان عطية: الاستعداد الجيد وراء الفوز على الترجى

أعرب مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتأهل إلى ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت ‏مساء أمس على استاد القاهرة في ذهاب نصف النهائي، فيما كانت مباراة الذهاب قد انتهت ‏بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.‏

وقال عطية: حافظنا على تفوقنا خلال مباراة الذهاب أمام الترجي بثلاثة نظيفة، وحققنا الفوز ‏في مباراة الإياب بهدف نظيف أمام فريق قوي وإن لم يكن في أفضل مستوياته، ولكن الأهلي دائمًا يستعد ‏بقوة لجميع المباريات ويحضر بشكل جيد.‏

وأضاف لاعب الأهلي: لدينا مباراة كل ثلاثة أيام خلال الفترة المقبلة، وهو ما تم وضعه في ‏الحسابات خلال مباراة الترجي اليوم.‏

وأشار إلى أنه يحاول تقديم أقصى ما لديه بمساعدة زملائه داخل الملعب وتنفيذ تعليمات ‏الجهاز الفني.‏

كما أكد عطية أن الكل سواسية في الأهلي ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، والكل يمثل الفريق وله دور ‏وجميع اللاعبين على قلب رجل واحد.‏

واختتم لاعب الأهلي تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق سوف ينتظر طرف النهائي سواء كان الوداد أو ‏صن داونز، وأن الفريق سوف يستعد بشكل جيد بغض النظر عن اسم الفريق الذي سيقابله.‏

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صعد إلى الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي في نصف النهائي بنتيجة 4/0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، حيث فاز الأهلي بثلاثية نظيفة على الترجي في مباراة الذهاب التي أقيمت على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس مساء الجمعة الماضي، وعاد الأهلي وكرر الفوز على الترجي بهدف نظيف في مباراة العودة التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة.





سيطر الأهلي على المباراة من بدايتها إلى نهايتها بتمريرات من العمق والأطراف لضرب التكتلات الدفاعية لفريق الترجي، الذي تمسك بدفاع المنطقة من البداية للنهاية، مع بعض المناوشات الهجومية التي تحطمت سريعًا على صخرة دفاع الأهلي الذي لاحت له العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة.



نجح الأهلي في الدقيقة 22 في ترجمة سيطرته إلى هدف التقدم، والذي حمل توقيع حسين الشحات، عندما استقبل تمريرة بيرسي تاو وانفرد بالمرمى، وسدد لحظة خروج حارس الترجي، معلنًا تقدم الأهلي بالهدف الأول.