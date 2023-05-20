السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار

بايدن
بايدن

كشفت وكالة "رويترز" الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار.


ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي قوله إن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة ستشمل راجمات الصواريخ هيمارس.


يذكر أن شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، كشفت أن إدارة بايدن ارتكبت خطأً حسابيًا في تقييم قيمة الدعم العسكري الذي قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا حتى الآن، مما أدى إلى تحرير ما يقرب من 3 مليارات دولار إضافية من المساعدات.

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