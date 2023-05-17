تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

ويستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني، على ملعب "الاتحاد"، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

من المرجح أن يكون تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - مانويل أكانجي - جون ستونز.

خط وسط الملعب: رودري - برناردو سيلفا - كيفين دي بروين - إيلكاي جوندوجان.

في خط الهجوم: جاك جريليش، إيرلينج هالاند.

ويفتقد فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في مباراة اليوم لخدمات ناثان آكي؛ بسبب الإصابة.

ويسعى فريق ريال مدريد الإنجليزي لمواصلة نغمة الانتصارات ومحاولة إقصاء ريال مدريد، والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

معلق مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

سيتولى المعلق الجزائري "حفيظ دراجي" مهمة التعليق على أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، والتي ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

يذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين مانشستر سيتي وريال مدريد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

ومن المنتظر أن يلتقي المتأهل من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، بفريق إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا.