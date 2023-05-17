التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتى وريال مدريد اليوم فى دورى أبطال أوروبا

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى جميع أنحاء العالم، عن التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ونجح إنتر فى الوصول للنهائي بعد فوزه على ميلان، وينتظر الفائز من مباراة السيتي والريال لمواجهته فى النهائي والمقرر له يوم 10 يونيو المقبل على ملعب ستاد أتاتورك الأوليمبي بأسطنبول.

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد اليوم فى دوري أبطال أوروبا

يستضيف مانشستر سيتي ريال مدريد ، مساء اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب الاتحاد، فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد فى دوري أبطال أوروبا

تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس، جميع مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري فى منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث من المقرر أن يتم إذاعة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد عبر قناة bein Sport Premium 1.

معلق مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

اسندت شبكة قنوات بي ان سبورتس مهمة التعليق على مباراة السيتي وريال مدريد للمعلق الجزائري حفيظ دراجي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، حيث سجل فينسيوس هدف التقدم لريال مدريد ثم أحرز كيفين دي بروين هدف التعادل للفريق السماوي، ليؤجل بذلك حسم التأهل على ملعب الاتحاد.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

ويغيب عن صفوف السيتي اللاعب ناثان آكي بسبب الإصابة، ولا يوجد فى صفوف مانشستر سيتي غيابات آخري.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، مانويل أكانجي، جون ستونز.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين، إيلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: جاك جريليش، إيرلينج هالاند.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي