إنتر يتأهل لنهائى دورى الأبطال بـ"انتصار مكرر" على ميلان

تأهل إنتر الإيطالي إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما كرر فوزه على جاره ميلان، بهدف دون مقابل، في إياب دور نصف النهائي للمسابقة.

ميلان استحوذ نسبيًا على مجريات الشوط بنسبة وصلت إلى 53%، مقابل 47% لإنتر صاحب الأرض.

وكان ميلان المبادر بالخطورة في الدقيقة 4 بتصويبة قوية من ثيو هيرنانديز من خارج منطقة الجزاء، مرت فوق حارس مرمى إنتر أندريا أونانا.

ورد نيكولو باريلا على تسديدة ثيو بتسديدة في الدقيقة 7، مرت فوق مرمى الحارس الفرنسي للروسينيري منيان.

وفي الدقيقة 9 أنقذ ماتيو دارميان مرماه من هدف محقق بعدما أنقذ الكرة من على المرمى، بعد خروج خاطئ لأونانا بعد رأسية من جيرو.

وتألق أونانا ببراعة في الدقيقة 11 لتسديدة داخل منطقة الجزاء، من براهيم دياز.

وسدد مخيتاريان في الدقيقة 23 كرة مرت فوق مرمى منيان، ويرد عليها لياو بكرة خطيرة اخترقت فيها دفاعات إنتر بالدقيقة 37 وسدد كرة مرت على يسار أونانا.

ورد منيان على أونانا وتعملق بالدقيقة 38 لصد رأسية قوية من دزيكو وأبعدها عن مرماه.

وقبل نهاية الشوط بخمس دقائق، استلم لاوتارو كرة على مشارف منطقة جزاء ميلان بالدقيقة 40 وسدد كرة مرت بقليل فوق مرمى منيان.

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات ميلان، دون أي خطورة على مرمى أونانا، فيما كثف لاعبو إنتر محاولاتهم لحسم اللقاء.

وتمكن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من تسجيل الهدف الأول لإنتر في الدقيقة 74، بعدما تلقى تمريرة من روميلو لوكاكو داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة بقوة في مرمى مانيان الذي فشل في التعامل معها، لتسكن شباكه، مؤكدةً انتصار فريقه وعبوره إلى نهائي دوري الأبطال.

بذلك، حجز إنتر مقعدًا في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "أتاتورك" بمدينة إسطنبول التركية، يوم السبت 10 يونيو، ليواجه الفائز من موقعة مانشستر سيتي وريال مدريد.