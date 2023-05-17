موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتى 2023 نصف نهائى دورى الأبطال

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي 2023 في دوري أبطال أوروبا، هو أبرز ما يبحث عن متابعي كرة القدم في العالم بالوقت الحالي.

ويستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب “الاتحاد” مساء الثلاثاء حيث يسعى للوصول إلى النهائي الثاني في تاريخ.

بينما يسعى الريال تخطي عقبة السيتي للموسم الثاني على التوالي للوصول إلى النهائي، بعدما تجاوز النادي الإنجليزي الموسم الماضي بنتيجة 6-5 في مجموع اللقاءين.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في ملعب “سانتياجو برنابيو”، انتهى بهدف لكل فريق حيث سجل للريال فينسيوس جونيور بينما سجل للسيتي كيفين دي بروين.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي 2023

وستقام مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال يوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023.

وتنطلق المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وستنقل عبر قناة "beIN Sports HD 1 Premium".

وهيمن مانشستر سيتي على أغلب فترات لقاء الذهاب أمام ريال مدريد، ولكن الريال كان أكثر حدة في الهجمات المرتدة وصنع فرص واضحة أكثر للتسجيل.

ويفتقد مانشستر سيتي مرة أخرى جهود ناثان أكي بسبب إصابة في أوتار الركبة، وبخلاف أكي سيخوض الفريق المباراة بصفوف مكتملة.

وبات بإمكان مانشستر سيتي حسم لقب الدوري الإنجليزي عبر مباراته أمام تشيلسي يوم الأحد المقبل في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة، ليكون خامس ألقابه في المسابقة خلال آخر ستة مواسم.

وكانت الخسارة أمام تشيلسي في المباراة النهائية قبل عامين هي الفرصة الأقرب للنادي للتتويج باللقب، ولكن غدا الأربعاء ستكون هناك فرصة أخرى لمانشستر سيتي للصعود للمباراة النهائية عندما يستضيف ريال مدريد في إياب الدور قبل النهائي.