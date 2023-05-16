الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: تأخر بعثة ريال مدريد 40 دقيقة في مطار مدينة مانشستر قبل مواجهة السيتي

بعثة ريال مدريد
بعثة ريال مدريد

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية اليوم الثلاثاء، أن بعثة ريال مدريد الإسباني الذي وصلت منذ قليل إلى مدينة مانشستر تأخرت قليلًا للوصول إلى مقر إقامتهم.

وقال التقرير، أن ريال مدريد اضطر إلى الانتظار لمدة 40 دقيقة خارج مباني مطار مدينة مانشستر، وذلك بسبب تأخر الحافلة المخصصة لنقلهم من المطار بعد وصولهم لخوض مباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويستعد الريال لخوض مباراة الإياب غدًا الأربعاء على معلب “الاتحاد” أمام السيتي حيث تعادل الفريقين ذهابًا بهدف لكل فريق.

قائمة ريال مدريد.. تواجد كامافينجا والقوة الضاربة أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لوبيز

خط الدفاع: كارفخال، أودروزيولا، فاسكيز، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، روديجير، ميندي

خط الوسط: كروس، مودريتش، تشاوميني، كامافينجا، فالفيردي، سيبايوس

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، فينسيوس، رودريجو، أسينسيو، ماريانو

وضم أنشيلوتي 24 لاعبًا لقائمة ريال مدريد بالقوة الضاربة، حيث استعاد المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو بعد غاب اللقاء الماضي بسبب الإيقاف.

وتواجد الفرنسي إدواردو كامافينجا في قائمة الفريق رغم الشكوك حول مشاركته بعد الإصابة التي تعرض لها أمام خيتافي في مسابقة الدوري الإسباني.

وترأس قائمة الميرنجي الفرنسي كريم بنزيما قائد الفريق، لوكا مودريتش، تيبو كورتوا والثنائي البرازيلي المتألق فينسيوس جونيور ورودريجو.

 

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