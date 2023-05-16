ريال مدريد يستعد لتقديم عرض رسمى لضم بيلينجهام من دورتموند

يجهز نادي ريال مدريد الإسباني عرضًا رسميًا لتقديمه لإدارة نادي بروسيا دروتموند الألماني، من أجل التعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبات جود بيلينجهام الصفقة صاحبة الاهتمام الأكبر في الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة في ظل اهتمام عدد من الأندية بالتعاقد معه على رأسها ريال مدريد ومانشستر سيتي.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، فإن ريال مدريد يجهز عرضًا رسميًا لبيلينجهام بعد الاتفاق معه على الشروط الشخصية منذ أسبوعين.

وأكد رومانو أن ريال مدريد اتفق مع بيلينجهام على عقد طويل الأمل؛ مشيرًا إلى أن إدارة الملكي سترسل العرض لنظيرتها في بروسيا دورتموند متضمنة الحوافز.

وشارك بيلينجهام في 42 مباراة بقميص بروسيا دورتموند منذ بداية الموسم الجاري، وسجل 14 هدفًا وصنع 7 لزملائه.

ومن المتوقع أن تنتظر إدارة ريال مدريد انتهاء الصراع على لقب البوندسليجا من أجل بدء المفاوضات بشكل رسمي مع دورتموند.