مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 فى المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 في كافة محافظات الجمهورية وفقا للتوقيت الصيفي موضع بحث لكثير من المواطنين مؤخرا، حيث يرغب الملايين في ضبط توقيت صلواتهم الخمس وفقا لتوقيت رفع الأذان وإقامة الصلاة المعتمد في المساجد التابعة لوزارة الأوقاف المصرية.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 مايو 2023 في المحافظات

يمكن معرفة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 مايو 2023 في المحافظات وفقا للتوقيت الصيفي الذي تم تطبيقه يوم الجمعة 28 أبريل الماضي وفقا لقرار مجلس الوزراء المعتمد من أعضاء مجلس النواب والهادف إلى توفير الطاقة خاصة مع ارتفاع أسعارها عالميا في ظل الأزمات الاقتصادية.

ومواعيد الصلاة التي اعتمدتها وزارة الأوقاف في مساجدها بكافة محافظات الجمهورية كما يلي:

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 4:22 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:51 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:28 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:42 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:10 مساء.

موعد الصلاة في محافظة دمياط

صلاة الفجر الساعة 4:18 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:49 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:29 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:42 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:12 مساء.



موعد الصلاة في محافظة المنيا

صلاة الفجر الساعة 4:30 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:53 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:26 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:40 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:06 مساء.

موعد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر الساعة 4:33 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 1:07 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:47 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 8:01 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:31 مساء.

موعد الصلاة في محافظة سوهاج

صلاة الفجر الساعة 4:31 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:50 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:34 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:34 مساء.

صلاة العشاء الساعة 8:58 مساء.

موعد الصلاة في محافظة الدقهلية

صلاة الفجر الساعة 4:17 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:50 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:29 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:43 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:13 مساء.



موعد الصلاة في محافظة شمال سيناء

صلاة الفجر الساعة 4:12 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:42 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:19 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:33 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:01 مساء.

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