مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 15 مايو 2023 فى محافظات مصر

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 15 مايو 2023 في محافظات مصر والتي تختلف فيها أوقات الصلاة من محافظة لأخرى.



مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 15 مايو 2023 في محافظات مصر





نعرض خلال السطور التالية مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 15 مايو 2023 في محافظات مصر بعد تطبيق التوقيت الصيفي.



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد اذان الفجر : 4:24 ص

موعد اذان الظهر : 12:51 م

موعد اذان العصر : 4:28 م

موعد اذان المغرب : 7:41 م

موعد اذان العشاء : 9:08 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد اذان الفجر : 4:25 ص

موعد اذان الظهر : 12:57 م

موعد اذان العصر : 4:36 م

موعد اذان المغرب : 7:48 م

موعد اذان العشاء : 9:17 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بورسعيد

موعد اذان الفجر : 4:15 ص

موعد اذان الظهر : 12:47 م

موعد اذان العصر : 4:26 م

موعد اذان المغرب : 7:39 م

موعد اذان العشاء : 9:08 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى

موعد اذان الفجر : 4:21 ص

موعد اذان الظهر : 12:52 م

موعد اذان العصر : 4:30 م

موعد اذان المغرب : 7:43 م

موعد اذان العشاء : 9:12 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة قنا

موعد اذان الفجر : 4:30 ص

موعد اذان الظهر : 12:45 م

موعد اذان العصر : 4:14 م

موعد اذان المغرب : 7:28 م

موعد اذان العشاء : 8:51 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

موعد اذان الفجر : 4:32 ص

موعد اذان الظهر : 12:46 م

موعد اذان العصر : 4:14 م

موعد اذان المغرب : 7:27 م

موعد اذان العشاء : 8:50 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد اذان الفجر : 4:35 ص

موعد اذان الظهر : 12:45 م

موعد اذان العصر : 4:09 م

موعد اذان المغرب : 7:23 م

موعد اذان العشاء : 8:44 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة كفر الشيخ

موعد اذان الفجر : 4:21 ص

موعد اذان الظهر : 12:53 م

موعد اذان العصر : 4:32 م

موعد اذان المغرب : 7:45 م

موعد اذان العشاء : 9:14 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش

موعد اذان الفجر : 4:10 ص

موعد اذان الظهر : 12:41 م

موعد اذان العصر : 4:20 م

موعد اذان المغرب : 7:32 م

موعد اذان العشاء : 9:02 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة دمياط

موعد اذان الفجر : 4:17 ص

موعد اذان الظهر : 12:49 م

موعد اذان العصر : 4:29 م

موعد اذان المغرب : 7:41 م

موعد اذان العشاء : 9:10 م