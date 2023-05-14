الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 14 مايو 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يقدم موقع “الدستور” لمتابعيه خدمة عرض مواعيد الصلاة اليوم الأحد 14 مايو 2023 في محافظات مصر، والتي يكثر البحث عنها لأدائها في وقتها وكذلك لمن يصومون الست من شوال ويبحثون عن موعد أذاني الفجر والمغرب. 

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الاحد 14 مايو 2023 في محافظات مصر 

ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأحد 14 مايو 2023 في عدد من محافظات مصر والتي تختلف فيها أوقات الصلاة.
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد أذان الفجر : 4:25 ص
موعد أذان الظهر : 12:51 م
موعد أذان العصر : 4:28 م
موعد أذان المغرب : 7:40 م
موعد أذان العشاء : 9:07 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد أذان الفجر : 4:26 ص
موعد أذان الظهر : 12:57 م
موعد أذان العصر : 4:36 م
موعد أذان المغرب : 7:47 م
موعد أذان العشاء : 9:16 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

موعد أذان الفجر : 4:16 ص
موعد أذان الظهر : 12:47 م
موعد أذان العصر : 4:26 م
موعد أذان المغرب : 7:38 م
موعد أذان العشاء : 9:07 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

موعد أذان الفجر : 4:33 ص
موعد أذان الظهر : 12:46 م
موعد أذان العصر : 4:14 م
موعد أذان المغرب : 7:27 م
موعد أذان العشاء : 8:49 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد أذان الفجر : 4:36 ص
موعد أذان الظهر : 12:45 م
موعد أذان العصر : 4:09 م
موعد أذان المغرب : 7:23 م
موعد أذان العشاء : 8:44 م
 

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة

 

موعد أذان الفجر : 4:24 ص
موعد أذان الظهر : 12:54 م
موعد أذان العصر : 4:33 م
موعد أذان المغرب : 7:45 م
موعد أذان العشاء : 9:14 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة كفر الشيخ 

 

موعد أذان الفجر : 4:22 ص
موعد أذان الظهر : 12:53 م
موعد أذان العصر : 4:32 م
موعد أذان المغرب : 7:44 م
موعد أذان العشاء : 9:13 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش 

 

موعد أذان الفجر : 4:11 ص
موعد أذان الظهر : 12:41 م
موعد أذان العصر : 4:20 م
موعد أذان المغرب : 7:32 م
موعد أذان العشاء : 9:01 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة ملوي
 

موعد أذان الفجر : 4:34 ص
موعد أذان الظهر : 12:53 م
موعد أذان العصر : 4:25 م
موعد أذان المغرب : 7:37 م
موعد أذان العشاء : 9:02 م
 

 

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