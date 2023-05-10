الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهدى والدته رحلة عمرة.. القصة الكاملة لطالب كفيف توفى أثناء صلاة الظهر بالمنوفية

الطالب المتوفى
الطالب المتوفى

اتشحت قرية طهواي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية بالسواد حزنا على وفاة طالب كفيف بالصف الثاني الثانوي بمعهد طهواي الأزهري، عقب عودته من أداء الامتحان بالمعهد وتوفي أثناء إقامته صلاة الظهر وسط ذهول الجميع للفاجعة التي حلت بالأسرة الطالب. 

 

وكانت قد كرمت أسرة الشهيد عمر القاضي بقرية ساقية المنقدي أثناء احتفالا بحفظة القرآن الكريم، الطالب المتوفى وقتها وكان قد حصل على المركز الأول وحصد رحلة عمره كان دوما يتمنى أن يهديها لوالدته، وبالفعل أهداها الرحلة قبل وفاته وحقق حلم من أحلامها، وهو زيارة بيت الله الحرام. 


وأكد أحد أهالي قرية طهواي، أن الطالب هشام  حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب في سن صغيره وبرغم أن حالته الصحية كانت سيئة جدا، إلا أنه عكف على التجويد وحفظ المتشابهات برغم  فقدانه للبصر ولكن كان القرآن هو عينه التي يرى به و بصيرته، وحصد دوما المركز الأول بجميع المسابقات وكانت مسابقة الشهيد عمر القاضي اخر مسابقة تقدم للاختبار بها وفاز بالمركز الأول ورحلة عمره. 

 

وشيع أهالي قرية  طهواي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية جنازة الطالب هشام مناع منذ قليل وسط حالة من الحزن الشديد. 

 

وكانت قد أقامت أسرة الشهيد عمر القاضي شهيد كمين البطل بمنزله في قرية ساقية المنقدي، احتفالا مهيبا منذ عدة أيام لتكريم حفظة كتابه الله القرآن الكريم، وحضر الحفل العديد من القيادات الدينيه الشعبيه تم تكريم من خلاله عدد كبير من الطلاب المشاركين من أكثر من محافظة، وكانت قد أقيمت الاحتفالية للسنة الثانية على التوالي وكان آخر ظهور تكريمي للطالب المتوفى أثناء الحفل وسط إشادة الجميع بإرادته القوية وحرصه على حفظ كتاب الله برغم الإعاقة. 

آخر ظهور أداء الامتحان أشمون بمحافظة المنوفية أسرة الشهيد احتفالية آداء صلاة الثاني الثانوي الثانوي القيادات الدينية

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