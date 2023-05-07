الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

لإفطار شهي.. طريقة عمل القراقيش السادة والعجوة للشيف دعاء

طريقة تحضير القراقيش
طريقة تحضير القراقيش

تعتبر المخبوزات الخيار الأول للكثيرين عند التفكير في إفطار شهي ومميز، ففي السطور التالية تقدم الشيف دعاء محمد، طريقة عمل "القراقيش" السادة وبالعجوة في المنزل، بخطوات بسيطة للغاية.

 

طريقة عمل القراقيش السادة

1 كيلو دقيق.

2 كوب سمن بلدي.

1 كوب لبن دافيء، أو أقل حسب العجينة.

1/2 كوب زيت.

1 ملعقة صغيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة سمسم.

1 ملعقة كبيرة شمر.

1 ملعقة كبيرة ينسون.

1 ملعقة صغيرة خميرة.

رشة ملح.

1 كوب ماء دافيء للعجين.

 

طريقة تحضير القراقيش السادة:

ابدئي بتحضير الخميرة من خلال إذابتها في قليل من الماء الدافيء وملعقة سكر واتركيها حتى ترتفع قليلاً، وفي إناء عميق، ضعي الدقيق وأضيفي إليه رشة ملح.

في إناء آخر كبير على النار، سخّني السمن والزيت حتى يقدح، ثم أضيفي السمسم والشمر والينسون، وفي منتصف الدقيق ننشئ حفرة ونصب السمن بهدوء وحرص.

قومي بتقليب الدقيق بملعقة خشبية حتى يتشرب السمن جيدًا، ثم اتركي الدقيق قليلاً حتى يهدأ، ثم قلّبي جديًا باليد حتى تتأكدي من امتزاج السمن بالدقيق.

أضيفي الخميرة واعجني الخليط وأضيفي الماء تدريجيًا حتى يصبح العجين لينًا، أتركي العجين ليختمر فى جو الغرفة وغطّيه جيدًا بكيس بلاستيكي أو قماش.

بعدما يختمر العجين ابدئي تشكيله ويمكن تشكيله من خلال تكوين كرات للعجين بفردها بالنشابة ثم رصّها في الصينية واتركيها تختمر مرة ثانية.

مع اقتراب اختمار العجين، أشعلي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وضعي الصواني قرب النار لمدة 10 دقائق حتى تحمرّ بشكل بسيط حتى تنضج لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

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طريقة عمل القراقيش بالعجوة:

المكونات:

5 أكواب دقيق أبيض.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

1 ملعقة كبيرة بيكينج باودر.

1/4 كيلو من السمنة أو الزبدة1.

¼ كيلو من الزيت النباتي.

2 كوب من السمسم.

1 ملعقة كبيرة من السكر.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

1 ملعقة صغيرة من المحلب المطحون.

1 ملعقة صغيرة من الشمّر، ويمكن وضع اليانسون.

ماء دافيء لعجن المكوّنات.

1/2 كيلو من العجوة المفرومة

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

 

طريقة التحضير:

يجب تحضير إناء عميق ووضع الدقيق والبيكنج بودر والملح فيه، ثم إضافة المحلب مع التقليب، وعمل حفرة فى المنتصف لوضع السمسم، ثم تسخين السمن والزيت حتى الغليان، ثم إضافة السمن والزيت فى حفرة الدقيق، مع التقليب بملعقة خشبية حتى تتداخل المكونات ببعضها.

يجب تحضير كوب من الماء الدافئ، مع إضافة السكر والخميرة الفورية، ويتركوا لمدة 5 دقائق، ثم فرك العجينة باليدين وبعد أن تبرد يضاف إليها خليط الخميرة.

يجب تحضير خلط العجوة المفرومة مع السمن والسمسم مع التقليب، ثم تقسيم العجينة إلى أقسام متوسطة وفردها على صاج مدهون بالقليل من الزيت.

وبعد ذلك يجب وضع العجوة فى كل قطعة عجين ثم لف العجين على العجوة، ورصها فى الصينية مع ترك مسافة بين قطعة وأخرى ثم تغطى بورق نايلون ثم تترك الصينية لمدة 3 ساعات، وتوضع بعد ذلك فى الفرن على درجة حرارة 200 حتى تحصل على اللون الذهبى.

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