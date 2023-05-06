السبت 06 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أشهر مقبلات الأطعمة المشوية.. طريقة عمل الطحينة بالسمسم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تصنع الطحينة من بذور السمسم حيث أن بذور السمسم بذور زيتية يتم تحميصها ثم طحنها لنستخلص عصارة السمسم لعمل الطحينة وهي تستخدم في صنع العديد من أطباق الحلويات كالحلاوة الطحينة أو السمسمية والبعض يُستخدمها لإعداد سلطات مختلفة مثل المسبحة وغيرها، حيث تقدم كمقبلات على مائدة السفرة بجانب الأطعمة.

تحتوي الطحينة على العديد من الفوائد الغذائية العالية والتي يحتاجها جسم الإنسان فبذور السمسم تحتوي على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تحارب السرطان وتحافظ على صحة القلب كما ينظم مستوى السكر في الدم ويقلل من مستوى الكولسترول الضار في جسم الإنسان، لذا يقدم الشيف محمد الحلواني طريقة تحضيرها في المنزل.

 

المقادير:

ربع كيلو سمسم محمص.

كوب زيت السمسم أو في حال عدم توفره يمكن استخدام زيت نباتي.

10 ملاعق كبيرة دقيق أبيض.

 

طريقة تحضير الطحينة :

نقوم بتنقية السمسم جيداً، وفي وعاء معدني  يوضع السمسم على نار هادئة، ويحمص خفيف جدًا، بحيث تخرج منه الرطوبة ويأخذ لون خفيف جداً.

بعد أن يبرد السمسم ، يوضع في الكبة أو مطحنة التوابل او الخلاط الكهربائي، بعد ذلك يطحن السمسم حتى ينعم تماماً، ويصبح مثل العجين، لأن الزيت المتواجد بالسمسم سيتم إخراجه بشكل تلقائي. 

يضاف على السمسم فى الخلاط الزيت و الدقيق بالتدريج، وما بين كل 3 معالق نواصل الضرب جيداً ، حتى يتحول الى طحينة، تصب الطحينة في وعاء محكم الغلق، ويُستخدم حسب الحاجة.

 

طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون:

المقادير

1/2 كوب طحينة.

1/4 كوب عصير ليمون طازج.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 فص ثوم مهروس.

رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة ماء دافئ.

 

خطوات التحضير:

في طبق عميق اخلطي الطحينة مع عصير الليمون و زيت الزيتون، اضيفي الثوم والملح على الطحينة وقلبي حتى تتجانس المكونات ويصبح القوام سميك.

ضعي الماء الساخن على الطحينة وقلبي جيدًا حتى تختلط المياه مع الطحينة، ضعي الملح على الطحينة وقلبي جيدًا.

قومي بتغطية طبق الطحينة بالإستريتش البلاستيك و ضعيها في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل حتى يمزج الطعم تمامًا.

الطحينة بذور السمسم طريقة تحضير الطحينة صحة القلب طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون

الأكثر قراءة

اكتشف خيانة زوجته مع صديق عمره بسبب "سؤال عن موعد عودته للمنزل" بمدينة نصر

السيطرة على حريق 4 سيارات ملاكى بجوار موقف بنها العمومى

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى لـ 2.113 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

وزير الخارجية السعودى: نأمل إنهاء "حوار جدة" الصراع فى السودان

الجامعة العربية: قرار عودة سوريا قد يتم اتخاذه خلال الاجتماع الاستثنائى غدًا

جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة شاب بترعة فى كفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

خالد حريب

هل يعيد الحوار الوطنى بناء حلف 30 يونيو؟

محمد عبدالعزيز

أيها المثبطون.. حسبكم

ماجد حبته

استعادة سوريا.. عد تنازلى

د. هيثم الحاج على

رؤية جديدة للثقافة المصرية

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»

قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها على مدينة أريحا لليوم الرابع عشر