أشهر مقبلات الأطعمة المشوية.. طريقة عمل الطحينة بالسمسم

تصنع الطحينة من بذور السمسم حيث أن بذور السمسم بذور زيتية يتم تحميصها ثم طحنها لنستخلص عصارة السمسم لعمل الطحينة وهي تستخدم في صنع العديد من أطباق الحلويات كالحلاوة الطحينة أو السمسمية والبعض يُستخدمها لإعداد سلطات مختلفة مثل المسبحة وغيرها، حيث تقدم كمقبلات على مائدة السفرة بجانب الأطعمة.

تحتوي الطحينة على العديد من الفوائد الغذائية العالية والتي يحتاجها جسم الإنسان فبذور السمسم تحتوي على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تحارب السرطان وتحافظ على صحة القلب كما ينظم مستوى السكر في الدم ويقلل من مستوى الكولسترول الضار في جسم الإنسان، لذا يقدم الشيف محمد الحلواني طريقة تحضيرها في المنزل.

المقادير:

ربع كيلو سمسم محمص.

كوب زيت السمسم أو في حال عدم توفره يمكن استخدام زيت نباتي.

10 ملاعق كبيرة دقيق أبيض.

طريقة تحضير الطحينة :

نقوم بتنقية السمسم جيداً، وفي وعاء معدني يوضع السمسم على نار هادئة، ويحمص خفيف جدًا، بحيث تخرج منه الرطوبة ويأخذ لون خفيف جداً.

بعد أن يبرد السمسم ، يوضع في الكبة أو مطحنة التوابل او الخلاط الكهربائي، بعد ذلك يطحن السمسم حتى ينعم تماماً، ويصبح مثل العجين، لأن الزيت المتواجد بالسمسم سيتم إخراجه بشكل تلقائي.

يضاف على السمسم فى الخلاط الزيت و الدقيق بالتدريج، وما بين كل 3 معالق نواصل الضرب جيداً ، حتى يتحول الى طحينة، تصب الطحينة في وعاء محكم الغلق، ويُستخدم حسب الحاجة.

طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون:

المقادير

1/2 كوب طحينة.

1/4 كوب عصير ليمون طازج.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 فص ثوم مهروس.

رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة ماء دافئ.

خطوات التحضير:

في طبق عميق اخلطي الطحينة مع عصير الليمون و زيت الزيتون، اضيفي الثوم والملح على الطحينة وقلبي حتى تتجانس المكونات ويصبح القوام سميك.

ضعي الماء الساخن على الطحينة وقلبي جيدًا حتى تختلط المياه مع الطحينة، ضعي الملح على الطحينة وقلبي جيدًا.

قومي بتغطية طبق الطحينة بالإستريتش البلاستيك و ضعيها في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل حتى يمزج الطعم تمامًا.