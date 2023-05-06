السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

على طريقة شيفات المحلات.. طريقة عمل دقة الكشري المصري

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعتبر الكشري من الأطعمة الشهيرة والتي تعد من الوجبات الشهيرة بين العمال في المصانع، حيث يتميز بمذاقه الشهي، ففي السطور التالية يقدم الشيف شعبان محمد، طريقة تحضير دقة الكشري أفضل من المحلات.

طريقة دقة الكشري

المقادير:

8 فصوص ثوم.

3-4 ملاعق ص كمون.

3 ملاعق ص شطة حمراء ناعمة.

2 لمونة.                    

2 معلقة صغيرة ملح.

نصف كوب خل.

طريقة التحضير:

نهرس الثوم والكمون والشطة والملح جيدًا، ونضعهم في إناء، ثم نضيف لهم الليمون والخل ونزيدهم بقليل من الماء بحسب الرغبة، ثم نقلبهم على النار، وأثناء تقليبهم نرى إذا احتاج الخليط الى قليل من الملح فنزيده، ثم نتركه حتى يغلي ورائحته تفوح.

طريقة عمل الكشري:

المقادير:

- ½ كوب حمص كبير.

- 2 بصلة كبيرة.

- 2 ملعقة كبيرة زيت للقلى.

- 1 كوب عدس بجبة .

- 1 كوب أرز مصري.

- 2 ملعقة كبيرة زيت ذرة.

- 1 كوب مكرونة.

- 1 ملعقة صغيرة ملح.

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مكونات صلصة الكشرى :

- 5 ملاعق كبيرة صلصة طماطم.

- 5 فص ثوم مفرية.

- ½ ملعقة صغيرة فلفل.

- ¼ ملعقة صغيرة شطة (فلفل حار مطحون).

- 2 ملعقة كبيرة زيت.

- 2 ملعقة كبيرة خل.

- ¼ كوب ماء.

طريقة التحضير:

يغسل الحمص وينقع في كمية كبيرة من الماء، ويغطى الوعاء بورق النايلون ويترك لليوم التالي، في اليوم التالي، يصفى الحمص ويشطف جيداً بالماء، ثم يسلق فى كمية من الماء مضاف إليها قليل من الملح، في إناء صغير على نار متوسطة.

تقطع البصلة إلى نصفين، ثم تقطع إلى شرائح رفيعة، ثم يسخن الزيت في مقلاة متوسطة، وتُحمر به شرائح البصل حتى تصل إلى اللون البني الغامق، ثم تنشل من الزيت وتترك على ورق المطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

ينقى العدس ويغسل جيداً بالماء الجارى، ثم يسلق فى كمية من الماء حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ويترك بعدها لمدة دقيقتين ثم يصفى من ماء السلق.

يعاد العدس إلى الحلة ويضاف إليه 2 كوب ماء ويترك على نار متوسطة لحوالي 40 دقيقة أو حتى ينضج تماماً، ثم يصفى من الماء، ويُستعمل مائه فى تسوية الأرز.

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يغسل الأرز جيداً بالماء الجارى، ثم يسكب فى الاناء ويُضاف إليه زيت الذرة والملح و1 ½ كوب من ماء سلق العدس، ويقلب وتغطى الاناء.

يترك الأرز على نار متوسطة حتى يمتص سوائله، ثم تخفض النار ويُترك لحوالى 15 دقيقة أو حتى ينضج تماماً، بعد ذلك تسلق المكرونة فى كمية من الماء مضاف إليه قليل من الملح، وتترك على النار حتى تنضج ثم تصفى من الماء.

طريقة عمل صلصة الكشرى:

يسخن الزيت فى مقلاة متوسطة، ثم يضاف إليه الثوم المفري ويقلب به قليلاً، ثم تضاف إليه الصلصة وتقلب معه لمدة دقيقة.

يضاف الفلفل والشطة والخل إلى الصلصة، وتقلب جيداً وتترك على النار لحوالى دقيقة، ثم يضاف الماء إلى الخليط، ويقلب ويترك على النار حتى يندمج الخليط ببعضه ويغلظ قوامه، ثم يرفع من على النار.

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