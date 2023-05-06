طريقة عمل مكرونة وايت صوص أفضل من المحلات وبخطوات بسيطة

تعتبر المكرونة من الأطعمة والوجبات المميزة، التي يعشقها الكبير والصغير، حيث يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، فمؤخرًا زاد البحث عن طريقة عمل مكرونة وايت صوص.

في السطور التالية تقدم الشيف وفاء محمود، طريقة تحضير مكرونة الوايت صوص، في المنزل بأقل التكاليف وأسرع وقت.

المكونات

كيس مكرونة.

3 ملاعق كبيرة من الزبد.

3 مـلاعق كبيرة من الدقيق.

2 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

2 ملعقة صغيرة بقدونس مجفف.

كوب مرق دجاج.

كـوب من الحليب.

نصف كـوب من الجبن البارميزان المبشورة.

ملح وفلفل.

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص

اسلقي المكرونة، وأذيبي الزبد فى مقلاة متوسطة الحجم على النار ثم ضعي الثوم مع طهيه على نـار متوسطة لمدة دقيقة تقريباً.

يتم بعد ذلك إضافة دقيق ونطهيه لمدة دقيقة أخرى مع التقليب المستمر، أضيفي الحليب ومرق الدجاج مع التحريك باستمرار، واتركيها على النار لحين غليان الصلصة البيضاء لتثقل وتتكثف.

نقوم بوضع البقدونس والجبنة معاً، ثم يضاف الملح والفلـفل الأسود والتذوق وإضافة المزيد حسب الرغبة، ثم قلبي باستمرار لحين ذوبان الجبنة وحينها نضـع المكرونة فوراً ويقلب الخليط.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

المقادير:

500 جرام مكرونة قلم.

½ كيلو لحم مفروم.

بصلة مفرومة.

كوب عصير طماطم.

مكعب مرقة دجاج.

5 أكواب لبن.

ملاعق كبيرة دقيق.

4 ملاعق كبيرة زبد أو زيت.

ملح.

فلفل.

2 بيضة.

طريقة التحضير:

ابدأي بسلق المكرونة بالطريقة المعتادة ثم صفها من الماء واتركيها جانبا، احضري قدرا آخر وضعي فيه قليلا من الزبد مع البصلة المفرومة ثم ضعيه على النار واستمري في تقليب البصل حتى يتحول لونه للون الذهبي.

أضيفي اللحم المفروم إلى البصل وقلبيه جيدًا، ثم أضيفي عصير الطماطم وقلبي المزيج، هدئي النار حتى ينضج اللحم.

في قدر عميق، ضعي الزبد ثم ارفعيه على النار بعد أن يذوب وأضيفي الدقيق مع التقليب لدقائق حتى يبدأ في الاصفرار.

ارفعي القدر بعيدًا عن النار ثم أضيفي اللبن وقلبي سريعًا باستخدام المضرب اليدوي، ضعيه على النار مرة أخرى مع الاستمرار في التقليب ثم ارفعيه من عليها بمجرد أن يبدأ البشاميل في الغليان، يضاف البيض عليه بعد أن يبرد البشاميل ويضرب معه بالمضرب اليدوي.

أضيفي ربع كمية البشاميل إلى المكرونة المسلوقة وقلبي جيدًا باستعمال ملعقة خشبية، احضري صينية بايركس ثم ادهنيها بالزيت وأفرغي بها نصف كمية المكرونة، وزعي عليها اللحم المفروم جيدًا.

أضيفي الكمية المتبقية من المكرونة ثم اسكبي باقي البشاميل ليغطي السطح، ضعي الصينية بالفرن واتركيها حتى يصبح لونها ذهبيًا.