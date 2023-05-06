الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

طريقة عمل مكرونة وايت صوص أفضل من المحلات وبخطوات بسيطة

طريقة عمل مكرونة
طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص

تعتبر المكرونة من الأطعمة والوجبات المميزة، التي يعشقها الكبير والصغير، حيث يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، فمؤخرًا زاد البحث عن طريقة عمل مكرونة وايت صوص.

في السطور التالية تقدم الشيف وفاء محمود، طريقة تحضير مكرونة الوايت صوص، في المنزل بأقل التكاليف وأسرع وقت.

المكونات 

كيس مكرونة.

3 ملاعق كبيرة من الزبد.

3 مـلاعق كبيرة من الدقيق.

2 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

2 ملعقة صغيرة بقدونس مجفف.

كوب مرق دجاج.

كـوب من الحليب.

نصف كـوب من الجبن البارميزان المبشورة.

ملح وفلفل.

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص 

اسلقي المكرونة، وأذيبي الزبد فى مقلاة متوسطة الحجم على النار ثم ضعي الثوم مع طهيه على نـار متوسطة لمدة دقيقة تقريباً.

يتم بعد ذلك إضافة دقيق ونطهيه لمدة دقيقة أخرى مع التقليب المستمر، أضيفي الحليب ومرق الدجاج مع التحريك باستمرار، واتركيها على النار لحين غليان الصلصة البيضاء لتثقل وتتكثف.

نقوم بوضع البقدونس والجبنة معاً، ثم يضاف الملح والفلـفل الأسود والتذوق وإضافة المزيد حسب الرغبة، ثم قلبي باستمرار لحين ذوبان الجبنة وحينها نضـع المكرونة فوراً ويقلب الخليط.

طريقة عمل الشاورما الفراخ أفضل من المحلات السورية وبخطوات سهلة

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل الجلاش الحلو للشيف عظيمة حمدي

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

المقادير:

500 جرام مكرونة قلم.

½ كيلو لحم مفروم.

بصلة مفرومة.

كوب عصير طماطم.

مكعب مرقة دجاج.

5 أكواب لبن.

ملاعق كبيرة دقيق.

4 ملاعق كبيرة زبد أو زيت. 

ملح. 

فلفل.

2 بيضة.

طريقة التحضير:

ابدأي بسلق المكرونة بالطريقة المعتادة ثم صفها من الماء واتركيها جانبا، احضري قدرا آخر وضعي فيه قليلا من الزبد مع البصلة المفرومة ثم ضعيه على النار واستمري في تقليب البصل حتى يتحول لونه للون الذهبي.

أضيفي اللحم المفروم إلى البصل وقلبيه جيدًا، ثم أضيفي عصير الطماطم وقلبي المزيج، هدئي النار حتى ينضج اللحم.

في قدر عميق، ضعي الزبد ثم ارفعيه على النار بعد أن يذوب وأضيفي الدقيق مع التقليب لدقائق حتى يبدأ في الاصفرار.

ارفعي القدر بعيدًا عن النار ثم أضيفي اللبن وقلبي سريعًا باستخدام المضرب اليدوي، ضعيه على النار مرة أخرى مع الاستمرار في التقليب ثم ارفعيه من عليها بمجرد أن يبدأ البشاميل في الغليان، يضاف البيض عليه بعد أن يبرد البشاميل ويضرب معه بالمضرب اليدوي.

أضيفي ربع كمية البشاميل إلى المكرونة المسلوقة وقلبي جيدًا باستعمال ملعقة خشبية، احضري صينية بايركس ثم ادهنيها بالزيت وأفرغي بها نصف كمية المكرونة، وزعي عليها اللحم المفروم جيدًا.

أضيفي الكمية المتبقية من المكرونة ثم اسكبي باقي البشاميل ليغطي السطح، ضعي الصينية بالفرن واتركيها حتى يصبح لونها ذهبيًا.

طريقة عمل مكرونة وايت صوص مكرونه وايت صوص وايت صوص طريقة عمل المكرونة بالبشاميل شاورما الفراخ طريقة تحضير

الأكثر قراءة

النيابة العامة تأمر بحبس بائع تسبب فى تسمم 382 بقنا

حملات على مواقف السرفيس بالجيزة.. ومواطنون: السائقين غير ملتزمين بالتعريفة الجديدة

اكتشف خيانة زوجته مع صديق عمره بسبب "سؤال عن موعد عودته للمنزل" بمدينة نصر

نهائى كأس ملك إسبانيا.. ريال مدريد يتقدم على أوساسونا بهدف فى الشوط الأول

الإمارات تحذر من هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية والأصول الرقمية الوطنية

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى ضرورة إنهاء العنف فى منطقة البحيرات العظمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

خالد حريب

هل يعيد الحوار الوطنى بناء حلف 30 يونيو؟

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»