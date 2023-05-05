بخطوات بسيطة.. طريقة عمل الجلاش الحلو للشيف عظيمة حمدي

يعتبر الجلاش من الأطعمة المفضلة، حيث يمكن تحضيره حادق باللحم والدجاج، وحلو بالمكسرات والعسل، لذا تقدم الشيف عظيمة حمدي طرق لتحضير الجلاش الحلو.

طريقة عمل كيكة الجلاش:

المكونات

لفة جلاش.

ربع كوب سكر.

2 علبة زبادي.

3 بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ليمونة.

نصف كوب زيت عباد شمس.

طريقة التحضير:

نبطن الصينية بالقليل من الدقيق والزيت، ثم نضرب السكر مع الزبادي والبيض والفانيليا والبكينج باودر والزيت مع بعضها في الخلاط.

نحضر صينية ونحضر ورقة من الجلاش ونكرمشها ونضعها في الصينية ونكرر الأمر مع باقي ورق الجلاش ونرتبهم جنبًا إلى جنب في الصينية، ثم نصب الخليط على الجلاش.

ندخل الصينية الفرن 20 دقيقة على درجة حرارة 180، ثم نخرجها من الفرن ونغمرها بالشراب الحلو.

طريقة عمل كيكة الجلاش بالقرفة والمكسرات:

المكونات

لفة جلاش.

2 كوب حليب.

3 بيضات.

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

1/3 كوب زبدة سائلة.

زبيب ومكسرات.

ملعقة كبيرة خلاصة الفانيليا.

4 ملاعق كبيرة سكر.

طريقة التحضير:

نسخن الفرن إلى 180 درجة، بعد ذلك ندهن الصينية بالزبدة السائلة، ثم نحضر كل لفتين من عجين الجلاش ونغلق عليها قبضتنا ثم نضعها فى صينية الخبز.

نخلط باقى المكونات معًا، ثم نصب الخليط فوق الجلاش ثم نجعله متساويًا، بعد ذلك نضع الصينية فى الفرن الساخن ونتركها حتى تتحمر، ثم نخرج كيك الجلاش من الفرن ونصب عليه الشربات البارد.

طريقة عمل الجلاش "البقلاوة":

المكونات:

لفة جلاش.

كوب سمن أو زبدة.

1 كوب فول سوداني او فستق حلبي مطحون.

2 كوب سكر.

كوب ماء.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير:

في وعاء على النار يوضع السكر والماء، ونحرك قليلاً حتى يغلي المزيج، فعندما يغلي نخفف النار، ونضيف عصير الليمون مع التحريك، ويُترك لمدة 10 دقائق حتى يثقل قوامه قليلاً .

تُدهن صينية فرن بالسمن او الزبدة باستخدام فرشاة، ثم تُطوى أطراف العجينة الممتدة خارج الصينية الى الداخل فى صينية دائرية ، او تُفرد على هيئة مثلثات، ونوزع السمن على العجين المطوية، ثم تُغطى بطبقة من رقائق العجين و تُدهن بالسمن ، ونفعل ذات الشيء مع بقية رقائق العجين.

يوزع الفول السوداني أو الفستق داخل مثلثات العجينة، ثم تقطع سطح العجينة بالسكين وبخطوط مثلثة الشكل، ويُدهن سطح الصينية بالسمن.

توضع في فرن ساخن مُسبقاً لمدة من 35 - 45 دقيقة، على درجة حرارة 160°، حتى تأخذ لوناً ذهبياً جميلاً، ثم يوزع عليها الشربات البارد التزيين فستق، وتُترك حتى تبرد.