مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 12-5-2023

يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة بصورة يومية لأداء الصلوات الخمس في مواعيدها، وتغيرت مواقيت الصلاة في مصر نهاية الشهر الماضي، حيث عادت الدولة لتطبيق نظام التوقيت الصيفي، وتم تقديم الساعة؛ مما تسبب في تغير مواقيت الصلاة.

و تعرض "الدستور" لقرائها في التقرير التالي مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 12-5-2023 في القاهرة وبعض المحافظات .

مواقيت الصلاة في القاهرة

المدينة التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء القـاهـرة 2023-05-11 4:26 ص 6:4 ص 12:51 م 4:28 م 7:39 م 9:6 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

المدينة التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء الأسكندرية 2023-05-11 4:27 ص 6:7 ص 12:56 م 4:36 م 7:46 م 9:15 م

مواقيت الصلاة بالمحافظات

المدينة التاريخ الفجر شروق الظهر العصر المغرب العشاء طنطــا 2023-05-11 4:25 ص 6:4 ص 12:52 م 4:31 م 7:41 م 9:9 م المنصورة 2023-05-11 4:22 ص 6:2 ص 12:51 م 4:30 م 7:40 م 9:9 م الزقـازيق 2023-05-11 4:23 ص 6:2 ص 12:50 م 4:28 م 7:39 م 9:7 م أسيــوط 2023-05-11 4:35 ص 6:9 ص 12:52 م 4:23 م 7:34 م 8:58 م سـوهاج 2023-05-11 4:35 ص 6:8 ص 12:50 م 4:20 م 7:31 م 8:54 م بنى سويف 2023-05-11 4:30 ص 6:6 ص 12:52 م 4:27 م 7:38 م 9:4 م المنـيـا 2023-05-11 4:34 ص 6:9 ص 12:53 م 4:27 م 7:38 م 9:2 م قـــنا 2023-05-11 4:32 ص 6:5 ص 12:46 م 4:15 م 7:26 م 8:49 م أســوان 2023-05-11 4:37 ص 6:8 ص 12:45 م 4:9 م 7:22 م 8:42 م مطـروح 2023-05-11 4:38 ص 6:18 ص 1:7 م 4:47 م 7:58 م 9:26 م الغردقـة 2023-05-11 4:25 ص 5:59 ص 12:41 م 4:12 م 7:24 م 8:47 م