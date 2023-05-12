الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 12-5-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة بصورة يومية لأداء الصلوات الخمس في مواعيدها، وتغيرت مواقيت الصلاة في مصر نهاية الشهر الماضي، حيث عادت الدولة لتطبيق نظام التوقيت الصيفي، وتم تقديم الساعة؛ مما تسبب في تغير مواقيت الصلاة.

و تعرض "الدستور" لقرائها في التقرير التالي مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 12-5-2023 في القاهرة وبعض المحافظات .

 

مواقيت الصلاة في القاهرة 

المدينةالتاريخ فجرشروق ظهرعصرمغربعشاء
القـاهـرة2023-05-114:26 ص6:4 ص12:51 م4:28 م7:39 م9:6 م

 

 

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مواقيت الصلاة في الإسكندرية 

المدينةالتاريخ فجرشروق ظهرعصرمغربعشاء
الأسكندرية2023-05-114:27 ص6:7 ص12:56 م4:36 م7:46 م9:15 م

 

 

مواقيت الصلاة بالمحافظات 

المدينةالتاريخ الفجرشروق الظهرالعصرالمغربالعشاء
طنطــا2023-05-114:25 ص6:4 ص12:52 م4:31 م7:41 م9:9 م
المنصورة2023-05-114:22 ص6:2 ص12:51 م4:30 م7:40 م9:9 م
الزقـازيق2023-05-114:23 ص6:2 ص12:50 م4:28 م7:39 م9:7 م
أسيــوط2023-05-114:35 ص6:9 ص12:52 م4:23 م7:34 م8:58 م
سـوهاج2023-05-114:35 ص6:8 ص12:50 م4:20 م7:31 م8:54 م
بنى سويف2023-05-114:30 ص6:6 ص12:52 م4:27 م7:38 م9:4 م
المنـيـا2023-05-114:34 ص6:9 ص12:53 م4:27 م7:38 م9:2 م
قـــنا2023-05-114:32 ص6:5 ص12:46 م4:15 م7:26 م8:49 م
أســوان2023-05-114:37 ص6:8 ص12:45 م4:9 م7:22 م8:42 م
مطـروح2023-05-114:38 ص6:18 ص1:7 م4:47 م7:58 م9:26 م
الغردقـة2023-05-114:25 ص5:59 ص12:41 م4:12 م7:24 م8:47 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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