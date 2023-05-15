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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد وقفة عيد الأضحي 2023

عيد الاضحى
عيد الاضحى

يبحث العديد من المواطنين عن موعد وقفه عيد الأضحي 2023 حيث يفصلنا شهور قليلة جدًا عن موعد وقفه عيد الأضحي ٢٠٢٣، فى هذا السياق ترصد الدستور خلال السطور المقبلة المواعيد الخاصة بعيد الأضحى لعام 2023.

موعد وقفة عيد الأضحي 2023

وقد أعلن معهد البحوث الفلكية عن أيام عيد الأضحى وهى كالتالى : 

1- عيد الأضحى 2023.. يوافق موعد يوم عرفة 1444هـ، 9 ذو الحجة 1444هـ فلكيًا في مصر يوم الثلاثاء 27 يونيو.

2-عيد الأضحى 2023، يحل موعد أول أيام عيد الأضحى 2023  يوم الأربعاء 28 يونيو.

3- إجازة عيد الأضحى 2023، ثاني أيام عيد الأضحى  يأتى الخميس الموافق 29 يونيو 2023.

4- إجازة عيد الأضحى 2023، ثالث أيام عيد الأضحى الجمعة 30 يونيو.

5- إجازة عيد الأضحى 2023، السبت 1 يوليو 2023، آخر إجازات عيد الأضحى المبارك.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023

ويبحث العديد من المواطنين أيضًا عن موعد صلاة العيد فى عيد الاضحى لعام 2023، وحسبما تم الإعلان عن موعد الصلاة فهى ستكون بعد الخامسة فجرًا حيث كان موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة العام الماضى 5:26، ويختلف موعد صلاة عيد الأضحى هذا العام بعد قرار تطبيق التوقيت الصيفى.

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وقت الأضحية فى عيد الأضحى 2023

ويبحث أيضًا المواطنين عن موعد ووقت ذبح الاضحية خلال عيد الاضحى لعام 2023 ووقت ذبح الأضحية يكون بعد صلاة العيد لما روى عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى”، وفي رواية أخرى: “إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح، فمن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم قدمها لأهله، ليس من النسك في شيء”. من ذبح قبل الصلاة لم تجزئها الأضحية، ولزمه بدلها.

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