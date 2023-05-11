كريم عبدالعزيز يستعد لعرض "بيت الروبي" قبل عيد الأضحى

يستعد الفنان كريم عبدالعزيز، لعرض فيلمه الجديد "بيت الروبي"، وهو العمل الذي انتهى من تصويره منذ أسابيع قليلة، ودخل مخرجه بيتر ميمي، في أعمال المونتاج الخاصة به، والذي قارب أيضًا على إنهاءها بشكل كامل.

وعلمت "الدستور"، أن العمل سيتم عرضه قبل عيد الأضحى بحوالي أسبوعين، ويستمر في المنافسة خلال موسم العيد، وهو ما فعله في فيلم "كيرة والجن"، والذي حقق إيرادات مرتفعه للغاية.

ويدور العمل في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز، دور "إنفلونسر" مشهور متزوج من نور اللبنانية التي تعمل طبيبة أمراض نساء ضمن الأحداث، أما كريم محمود عبدالعزيز، يظهر كصاحب مركز تجميل وشقيق كريم عبدالعزيز.

العمل من بطولة كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد عبدالرحمن، سارة عبدالرحمن، ومن تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم.