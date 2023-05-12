الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

آخرها "بيت الروبى".. طرح بوسترات 4 أفلام تمهيدًا لعرضها فى عيد الأضحى

بوستر
بوستر

طرح المخرج بيتر ميمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بوسترات فيلم “بيت الروبي” للنجم كريم عبدالعزيز والفنان كريم محمود عبدالعزيز.

وعلق بيتر ميمي على البوسترات قائلا: "#بيت_الروبي.. صيف ٢٠٢٣.. سنغزو العالم ولا إيه؟". 

ويُشارك في بطولة فيلم بيت الروبي، عدد كبير من الفنانين، بجانب كريم عبدالعزيز أبرزهم نور اللبنانية، وتارا عماد، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

وفي السياق، طرحت شركات إنتاج بوسترات عدة أفلام تمهيدا لطرحها في موسم عيد الأضحى، منها:

بوستر “مستر إكس”

نشر الفنان أحمد فهمي البوستر الرسمي لـ فيلمه الجديد "مستر إكس" على موقع "إنستجرام"، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل 2023.

يشارك في الفيلم العديد من الفنانين مع الفنان أحمد فهمي، منهم هنا الزاهد، محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، بيومي فؤاد، صبري فواز، محمد أنور، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، والفيلم من تأليف أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، وتحت قيادة المخرج أحمد عبدالوهاب.

 

بوستر “لف وارجع تاني”

طرح المؤلف محمود حمدان بوسترات فيلم «لف وارجع تاني»، بعدما انتهى صناع العمل من تصوير جميع مشاهد الفيلم، والذي من المقرر طرحه قريبا.

الفيلم تأليف ورشة «برة الصندوق» محمود حمدان، وإخراج شادي على، ومنتج فني محمد ناصف، ومهندس ديكور كريم الشحات، وبطولة أحمد فتحي وأيتن عامر، ومحمود حافظ وصلاح عبدالله، ومحمد رضوان وطارق الإبياري، ضيفة شرف شيري عادل، سليمان عيد وإسماعيل فرغلي.

بوستر “رهبة”

طرح الفنان احمد الفيشاوي بوستر فيلم “رهبة” والمنتظر طرحه خلال الأيام المقبلة.

فيلم "رهبة" بطولة أحمد الفيشاوي، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين أبرزهم: محمد لطفي، ثراء جبيل، نسرين أمين، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، محمد القس، إسماعيل فرغلي، مصطفى غريب، أحمد رمزي، ياسر الطوبجي، وهو من إنتاج أيمن يوسف، من إخراج رضا عبدالرزاق، تأليف محمد علام.

 

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الأعمال السينمائية إخراج بيتر ميمي أحمد فهمي المخرج بيتر ميمي المؤلف محمود حمدان الفنان كريم محمود عبد العزيز الفنان أحمد فهمي النجم كريم عبد العزيز

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