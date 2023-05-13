أسعار اللحوم في الأسواق المصرية قبل عيد الأضحى 2023

يتسأل الكثيرين عن أسعار اللحوم فى الأسواق المصرية قبل عيد الأضحى 2023 والتي تحظى على نسب مشاهدة عالية لرغبة المواطنين في وضع ميزانية الأضاحي في ظل ارتفاع الأسعار داخل محلات الجزارة من جراء أزمة الأعلاف التي أثرت على صناعة الثروة الحيوانية خلال الشهور الماضية.

أسعار اللحوم في الأسواق المصرية قبل عيد الأضحي 2023

تفصلنا أيام قليلة على العيد الكبير لذلك يرغب الملايين في معرفة أسعار اللحوم فى الأسواق المصرية قبل عيد الأضحى 2023 والتي تغيرت كثيرًا عن العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار المواشي خاصة الصالحة للأضاحي وإليكم سعر كيلو اللحمة الحمراء في محلات الجزارة بالتفصيل:-

تتراوح سعر الكيلو من اللحوم الضأن بالعظام من بين 270 إلى 320 جنيهًا.

تتراوح سعر الكيلو من اللحوم الحمراء بدون عظم من بين 300 إلى 350 جنيهًا.

تتراوح سعر الكيلو من اللحوم الحمراء بالعظام من بين 270 إلى 330 جنيهًا.

تتراوح سعر الكيلو من اللحوم الكندوز الكبيرة من بين 260 إلى 300 جنيه.

تتراوح سعر الكيلو من اللحوم الكندوز من بين 290 إلى 350 جنيهًا.

تتراوح سعر الكيلو من اللحوم المفروم البلدي من بين 200 إلى 250 جنيهًا.

سعر الكيلو من اللحم الاستيك (البوفيتك) 260 جنيهًا.

سعر الكيلو من اللحم كباب الحلة 280 جنيهًا.

سعر الكيلو من اللحم عرق التربينكو 260 جنيهًا.

سعر كيلو من السجق البلدي 180 جنيهًا.

أسعار الأضاحي 1444

يرغب الكثيرين من المواطنين في حجز أضحية والاحتفاظ بها للذبح خلال عيد الأضحى 1444 حيث تتراوح أسعار الأضاحي القائمة من 127 جنيه إلى 133 جنيهًا للعجول البقرية أما الجاموسي فتتراوح أسعاره من بين 115 إلى 120 جنيهًا للكيلو وفقًا للأوزان.

ووصل سعر الكيلو من العجل البقري للوزن الـ 200 كيلو نحو 135 جنيهًا ووصل سعر الكيلو من الجاموسي للوزن الـ 300 كيلو نحو 115 جنيهًا وتتراوح اسعا الخرفان من 5000 - 7000 جنيه وذلك في السواق المصرية حيث يمكن للمواطنين حجزها حتى عيد الأضحى مع تحمل تكلفة الأعلاف خلال تلك الفترة.

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