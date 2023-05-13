السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أسعار اللحوم في الأسواق المصرية قبل عيد الأضحى 2023

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم

يتسأل الكثيرين عن أسعار اللحوم فى الأسواق المصرية قبل عيد الأضحى 2023 والتي تحظى على نسب مشاهدة عالية لرغبة المواطنين في وضع ميزانية الأضاحي في ظل ارتفاع الأسعار داخل محلات الجزارة من جراء أزمة الأعلاف التي أثرت على صناعة الثروة الحيوانية خلال الشهور الماضية.

أسعار اللحوم في الأسواق المصرية قبل عيد الأضحي 2023

تفصلنا أيام قليلة على العيد الكبير لذلك يرغب الملايين في معرفة أسعار اللحوم فى الأسواق المصرية قبل عيد الأضحى 2023 والتي تغيرت كثيرًا عن العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار المواشي خاصة الصالحة للأضاحي وإليكم سعر كيلو اللحمة الحمراء في محلات الجزارة بالتفصيل:-

  • تتراوح سعر الكيلو من اللحوم الضأن بالعظام من بين 270 إلى 320 جنيهًا.
  • تتراوح سعر الكيلو من اللحوم الحمراء بدون عظم من بين 300 إلى 350 جنيهًا.
  • تتراوح سعر الكيلو من اللحوم الحمراء بالعظام من بين 270 إلى 330 جنيهًا.
  • تتراوح سعر الكيلو من اللحوم الكندوز الكبيرة من بين 260 إلى 300 جنيه.
  • تتراوح سعر الكيلو من اللحوم الكندوز من بين 290 إلى 350 جنيهًا.
  • تتراوح سعر الكيلو من اللحوم المفروم البلدي من بين 200 إلى 250 جنيهًا.
  • سعر الكيلو من اللحم الاستيك (البوفيتك) 260 جنيهًا.
  • سعر الكيلو من اللحم كباب الحلة 280 جنيهًا.
  • سعر الكيلو من اللحم عرق التربينكو 260 جنيهًا.
  • سعر كيلو من السجق البلدي 180 جنيهًا.
txt

بأقل سعر في مصر.. أوقاف بورسعيد تعلن توافر صكوك الأضاحي

txt

عدد الأيام المتبقة على موعد وقفة عيد الأضحى 2023 وفضل صيامها

أسعار الأضاحي 1444

يرغب الكثيرين من المواطنين في حجز أضحية والاحتفاظ بها للذبح خلال عيد الأضحى 1444 حيث تتراوح أسعار الأضاحي القائمة من 127 جنيه إلى 133 جنيهًا للعجول البقرية أما الجاموسي فتتراوح أسعاره من بين 115 إلى 120 جنيهًا للكيلو وفقًا للأوزان.

ووصل سعر الكيلو من العجل البقري للوزن الـ 200 كيلو نحو 135 جنيهًا ووصل سعر الكيلو من الجاموسي للوزن الـ 300 كيلو نحو 115 جنيهًا وتتراوح اسعا الخرفان من 5000 - 7000 جنيه وذلك في السواق المصرية حيث يمكن للمواطنين حجزها حتى عيد الأضحى مع تحمل تكلفة الأعلاف خلال تلك الفترة.

اقرأ أيضًا 

موعد اجازة عيد الأضحى لموظفي الدولة 2023

اسعار اللحوم في الأسواق أسعار اللحوم الأسواق المصرية عيد الأضحى 2023 عيد الأضحى

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

نبيل معلول يعلن استقالته من تدريب الترجى بعد ثلاثية الأهلى

توريد 145 ألف طن قمح لصوامع وشون البحيرة

الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا لطيف ليلًا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30

تقرير فرنسي: الاقتصاد الأمريكي سيدخل في "إغلاق تام" ويخلق مخاطر عالمية

"عشان حلق 1.5 جرام".. أسرة الطفلة رودينا ضحية جارتها بقنا: عاوزين القصاص (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبدالعزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الخامس على التوالي.. إسرائيل تقصف غزة

مسئول فلسطيني يطالب المؤسسات الدولية بالتحقيق في جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي

إصابة 4 إسرائيليين فى إطلاق 40 صاروخًا من غزة تجاه مستوطنات الغلاف