الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

في عيد ميلادها.. أسباب تصدر أصالة قائمة التريند

أصالة
أصالة

تصدرت المطربة أصالة التريند في مصر والوطن العربي خلال الساعات الماضية بشكل كبير بالتزامن مع احتفالها اليوم بعيد ميلادها الرابع والخمسين حيث ظهرت في عدد من المواضع التي صعدت بها لصدارة التريند.

أسباب تصدر أصالة للتريند

كانت النجمة أصالة متصدرة للتريند خلال الأسبوع الماضي بالتزامن مع حفلها ببحيرة القاهرة بالفسطاط بعد الهجوم عليها من الجمهور المصري والدعوات المتتالية لإلغاء الحفل واعتذارها للمصريين في الحفل مؤكدة أنه لا يوجد من يقدر على أن ينكر فضل مصر علهيا مؤكدة أن شهرتها كانت في مصر وبين الجمهور المصري.

أغنية أصالة الجديدة

وخلال الساعات الماضية كان الجمهور على موعد مع أصالة في دولة الكويت حيث أحيت اول أمس حفلها ضمن حفلات مهرجان صيف الكويت، وأثناء توجهها للكويت وفي المطار ظهرت أصالة مع زوجها بدون مكياج وهو ما اثار قلق الجمهور.

وفي الحفل الذي قدمته مع النجمة اللبنانية إليسا قدمت فاصلا من الأغنيات المميزة التي أشعلت الحفل وتفاعل معها الجمهور  حيث حرصت على تقديم برنامج غنائى منوع وافتتحت الحفل بأغنية إهداء للكويت بعنوان «يا شيخة الكون»، وقدمت عدة أغنيات، منها «قد الحروف - شكرًا - اشتقت لك - طلبتك - ما عرفتك- ابن أكابر- ذاك الغبى- وسواها قلبى» وغيرها من الأغاني المميزة.

بين البكاء والضحك والثورة.. مواقف تصدرت بها أصالة الترند

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أصالة تفتح حفلها الغنائى ببحيرة القاهرة بأغنية "شكرا" (صور)

شبيه روحي

وخلال الساعات الماضية أطلقت أحدث أغانيها «شبيه روحي» عبر حسابها الرسمي بموقع «يوتيوب»، بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات وحققت الأغنية خلال الساعات الماضية انتشارا كبيرا وتسعى أصالة لإحياء مجموعة من الحفلات خلال موسم الصيف في مصر والوطن العربي كما تستعد لإطلاق عدد من أغنيات السينجل التي تسعى لتجهيزها خلال الفترة الحالية بعدة ألوان غنائية مختلفة تتعاون فيها مع عدد من الصناع.

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