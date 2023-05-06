السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أصالة تفتح حفلها الغنائى ببحيرة القاهرة بأغنية "شكرا" (صور)

اصالة
اصالة

افتتحت النجمة أصالة نصري حفلها الغنائي ببحيرة القاهرة بأغنيتها الشهيرة "شكرا" بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، واستقبل الجمهور أصالة بتصفيق حار وترحاب كبير.

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ومن المقرر أن تقدم أصالة خلال الحفل العديد من أغنياتها الشهيرة القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

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رامي صبري يدعم أصالة 

وحرص الفنان رامي صبرى على دعم المطربة أصالة بعد المطالبات المتزايدة بمنع حفلها المرتقب فى مصر.

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وشارك الفنان رامي صبري، صورة تجمعه بالفنانة أصالة عبر حسابه بتطبيق انستجرام معلقا: "أصالة الفن والحب والأخلاق والعطاء والذوق والحنية والفن ولا يوجد كلام يوصفها.. إنتي مصر والوطن العربي وإنتي في كل شبر من أرضنا العربية نحبك ونحترم وجودك في بلدك وسطنا".

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وعلق فائق حسن، زوج الفنانة أصالة، على حفلها الغنائي في القاهرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "أجمل حفلة في ⁧‫أم الدنيا‬⁩ مصر العظيمة".

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السعودية والامارات مختلفة مارا مخت لمقاطع مختل لمغرب مصر ا م ا

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أصالة تفتح حفلها الغنائى ببحيرة القاهرة بأغنية "شكرا" (صور)

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