بين البكاء والضحك والثورة.. مواقف تصدرت بها أصالة الترند

يوافق غدًا الإثنين، ذكري ميلاد الفنانة أصالة، والتي ولدت في 15 مايو عام 1969، أصالة نصري، الفنانة السورية التي أبدعت في الغناء باللهجات المختلفة، وأثارت الجدل بآرائها السياسية المناهضة للنظام السوري.

عانت الفنانة أصالة من مواقف مؤلمة ومحرجة ومضحكة في حياتها الشخصية والمهنية، ففي السطور التالية نستعرض بعض هذه المواقف التي تصدرت بها عرش التريند.

موقف مؤلم:

عندما غنت أصالة أغنية "مواقف مؤلمة" من ألبومها 60 دقيقة حياة، والتي تتحدث عن تجاربها الشخصية والمهنية الصعبة، حيث انهارت من البكاء بسبب ما مرت به في حياتها الشخصية.

ومن المواقف التي لم ينساها محبي ومتابعي الفنانة أصالة، هو عندما انهارت أصالة في البكاء خلال حفلها في الرياض في ديسمبر 2019 بعد أن تلقت خبر وفاة والدها الفنان مصطفى نصري.

كانت أصالة تغني أغنية "ذاك الغبي" التي تتحدث عن فقدان الحبيب، ولم تستطع إكمالها بسبب تأثرها الشديد، وسط تعاطف كبير من الجمهور الذي ردد معها كلمات الأغنية وهتف لها بالتحية والمحبة.

وقد نشرت اصالة فيديو لهذا الموقف على حسابها على إنستجرام وكتبت تعليقاً مؤثراً قالت فيه: “أحبائي، أنتم شهود على موقف صعب جداً جداً جداً.. لم أستطع أن أخفي دموعي.. فقدت أغلى الناس على قلبي، والدي الغالي رحمه الله، أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأشكركم على حبكم ودعمكم لي في هذه اللحظات الصعبة".

موقف محرج:

من المواقف المحرجة للفنانة أصالة، عندما انهارت أصالة في البكاء خلال حفلها في السعودية بعد أن تلقت خبر وفاة والدها وسط تعاطف كبير من الجمهور.

موقف مثير:

انتقدت أصالة بشدة الرئيس السوري بشار الأسد واتهمته بارتكاب جرائم ضد شعبه وأعلنت دعمها للثورة السورية، الأمر الذي جعلها تتصدر عناوين مواقع التواصل الإجتماعي، كما تبرعت اصالة بجزء من أجرها في حفل "أغاني وأغاني" لصالح المتضررين من فيضانات السودان.

موقف مضحك:

شاركت أصالة في برنامج "رامز تحت الأرض" وتعرضت لمقلب من رامز جلال وظهرت ردود فعلها الطريفة، التي تفاعل معها الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.