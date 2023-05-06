أصالة من حفل بحيرة القاهرة: "مقدرش أنكر فضل مصر عليا"

بدأ حفل النجمة السورية أصالة نصري ببحيرة القاهرة بمنطقة مصر القديمة وعلقت عقب أغنيتها الأولى “شكرا” عن أزمتها الأخيرة والهجوم عليها.

وقالت أصالة للجمهور خلال الحفل إن أولادها يتحدثون باللهجة المصرية وأنهم عاشوا وتربوا في مصر والتي تعتبر بلدها الثاني، مشبرة إلى أنها فقط هي ووالدتها يتحدثون باللهجة السورية.

وأضافت أصالة أنه لا يمكن أن تنكر فضل مصر عليها في أم الوطن العربي ولا تعلم لماذا تم مهاجمتها الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وتحيي أصالة حفلها ببحيرة القاهرة بقيادة المايسترو مصطفى حلمي وتقدم العديد من أغنياتها الشهيرة القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وتعاقدت أصالة مع إحدى منصات السوشيال ميديا الشهيرة في العالم على أن يكون حفلها على المنصة بشكل مباشر ليتمكن متابعوها من مشاهدة الحفل.

جاءت أسعار تذاكر حفل أصالة على 6 فئات، الفئة الأولى يكون الجمهور بها واقفًا Standing بـ2500 جنيه، والثانية HighTables بـ6000 جنيه، والثالثة GOLD بـ8000 آلاف جنيه، والرابعة PLATINUM بـ9000 آلاف جنيه، والخامسة DIAMOND بـ10 آلاف جنيه، والسادسة فئة الـVIP بـ12 ألف جنيه.

ويعد هذا الحفل بداية جولة غنائية مختلفة في عدد من الدول العربية منها السعودية والإمارات والمغرب، في أول تعاون بينها وبين A5 التي يتولى إدارتها نجلها خالد الذهبي في أول تعاون بينهما.