السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء.. "صناع الخير" تعلن عن قافلة مهمة ونصائح لطلاب الثانوية

هذا المساء
هذا المساء

تنوعت أخبار هذا المساء اليوم السبت ما بين اخبار تعليم وأخبار مهمة في هذا السياق ننشر أخبار هذا المساء.

خبير تربوي يقدم نصائح لطلاب الثانوية 

قدم الخبير التربوى تامر شوقي عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات والتي سوف تنطلق في 12 يونيو المقبل وتنتهي 15 يوليو.

وجاءت النصائح التي وجهها للطلاب عبر جروب حوار مجتمعي كالآتي:

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4393655

صناع الخير تعلن قافلة مهمة 

شاركت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في قافلة التحالف الموسعة ضمن سلاسل قوافل التحالف ستر وعافية التى تم تنظيمها اليوم بقرية الناصرية مركز صان الحجر بالشرقية.

جاءت مشاركة مؤسسة صناع الخير فى قوافل “ستر وعافية 21” لخدمة أهالي قرية الناصرية والقرى المجاورة بقافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون ضمن مبادرتها عنيك في عنينا للحد من مسببات العمى بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى باقي الخدمات التي قدمتها القوافل من خلال المؤسسات الأهلية الكبرى أعضاء التحالف من توقيع الكشف في التخصصات الأهم وعلى رأسها القلب والعظام والباطنة والأطفال، وأيضًا تقديم الخدمات التوعوية والمساعدات العينية والتمكين الاقتصادي.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4393858

 

الرئيس يجتمع مع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وقال المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد متابعة عملية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار رؤية مستقبلية شاملة

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4393762

بيت الروبي يتصدر للتريند 

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "بيت الروبي" البوستر الدعائي الرسمي للعمل تمهيدًا لطرحه للجمهور بدور العرض السينمائية خلال الفترة القليلة المقبلة، فى صيف 2023.

وتصدر النجم كريم محمود عبدالعزيز، أحدث بوسترات الفيلم الدعائية، وظهر خلاله منفردًا، بعد طرح بوستر ثنائي جمع بينه وبين النجم كريم عبدالعزيز.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4393835

 

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