السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"صناع الخير" تشارك فى فعاليات قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي بالشرقية

المبادرة
المبادرة

شاركت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في قافلة التحالف الموسعة ضمن سلاسل قوافل التحالف ستر وعافية التى تم تنظيمها اليوم بقرية الناصرية مركز صان الحجر بالشرقية.

جاءت مشاركة مؤسسة صناع الخير فى قوافل “ستر وعافية 21” لخدمة أهالي قرية الناصرية والقرى المجاورة بقافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون ضمن مبادرتها عنيك في عنينا للحد من مسببات العمى بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى باقي الخدمات التي قدمتها القوافل من خلال المؤسسات الأهلية الكبرى أعضاء التحالف من توقيع الكشف في التخصصات الأهم وعلى رأسها القلب والعظام والباطنة والأطفال، وأيضًا تقديم الخدمات التوعوية والمساعدات العينية والتمكين الاقتصادي.

وأكد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير في بيان، أن الكشف على مرضى العيون بالناصرية يأتي في إطار مشاركة صناع الخير في قوافل ستر وعافية منذ انطلاقها وحتى الآن بمنظومة خدمات متكاملة في مجال الحد من مسببات العمى بما تشمله مبادرة "عنيك في عننيا" ومنها توقيع الكشف وتوزيع الأدوية وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وتسليمها وعمليات جراحات العيون، كذلك مبادرة قدم صحيح لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة لمرضى القدم السكري لغير القادرين لحمايتهم من البتر.

وأوضح عبدالفتاح أن صناع الخير تسعى في كل انشطتها لتحقيق أهداف التحالف من خلال جهود المؤسسة في مجالات التمكين الاقتصادي وتوزيع المساعدات الموسمية والمشاركة بفاعلية في المبادرات ومنها مبادرة “كتف في كتف” و"خير سابق" وغيرها من المبادرات التي نجحت بشكل كبير في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن مئات الآلاف من الأسر الأولى بالرعاية في كل ربوع مصر خلال الفترة الماضية.

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